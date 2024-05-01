Мужчине вживили имплант, который будет фиксировать сердечные импульсы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми проведена уникальная операция мужчине, страдающему внезапной потерей сознания. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень. По словам чиновницы, мужчине установлен имплантируемый кардиомонитор, который позволит понять причину обмороков. Пациента оперировали врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова. Подобная операция проведена в краевой столице впервые.

«Имплантацией кардиомониторов в России занимаются в считанных клиниках. Но пермскому пациенту не пришлось ехать в другой город, потому что врачи Кардиодиспансера приняли решение полностью взять на себя организацию и проведение процедуры. Было закуплено само устройство, врачи прошли обучение, были постоянно на связи с экспертами из ведущих кардиохирургических центров страны. Благодаря большому опыту, накопленному в клинике, врачи успешно выполнили манипуляцию», — написала Крутень.

Министр здравоохранения пояснила, что при последнем приступе молодой человек получил тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа. Традиционные методы диагностики не позволили поставить ему правильный диагноз и назначить лечение. Кардиомонитор, установленный хирургами кардиоцентра, позволит специалистам выявить или исключить причину патологии сердца пациента.

В декабре 2023 года в Федеральном кардиоцентре в Перми впервые провели операцию по пересадке сердца. Она прошла успешно, а спустя месяц пациента выписали из больницы.

Врачи Кардиоцентра установили в грудь пациента кардиомонитор. Подобная операция проведена в Перми впервые Анастасия Крутень, Telegram

Кардиомонитор будет собирать информацию о работе сердца мужчины, страдающего внезапной потерей сознания Анастасия Крутень, Telegram