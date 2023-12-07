Пермские врачи первые в стране провели уникальную операцию

В пермском медцентре прооперирован пациент новым в стране методом

08 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Операция была проведена в сердечно-сосудистом центре имени С. Г. Суханова Фото: Илья Московец © URA.RU Врачи из пермского сердечно-сосудистого центра имени С. Г. Суханова провели операцию радиочастотную аблацию зоны желудочковой тахикардии эпикардиальным доступом. До этого нигде в стране не проводили такую операцию. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Радиочастотная аблация — это радикальный метод, с помощью которого врачи лечат желудочковую тахикардию. Методика заключается в том, что частоты энергии воздействуют на больные места в сердце», — сообщили в минздраве. Аблацию применяют в тех случаях, когда другими способами к очагам тахикардии подобраться невозможно. У прооперированного пациента был диагностирован «электрический шторм». Это редкая разновидность аритмии, когда приступы желудочковой тахикардии происходят друг за другом. Это может привести к остановке сердца и неожиданной смерти.

Врачи из пермского сердечно-сосудистого центра имени С. Г. Суханова провели операцию радиочастотную аблацию зоны желудочковой тахикардии эпикардиальным доступом. До этого нигде в стране не проводили такую операцию. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Радиочастотная аблация — это радикальный метод, с помощью которого врачи лечат желудочковую тахикардию. Методика заключается в том, что частоты энергии воздействуют на больные места в сердце», — сообщили в минздраве. Аблацию применяют в тех случаях, когда другими способами к очагам тахикардии подобраться невозможно. У прооперированного пациента был диагностирован «электрический шторм». Это редкая разновидность аритмии, когда приступы желудочковой тахикардии происходят друг за другом. Это может привести к остановке сердца и неожиданной смерти.