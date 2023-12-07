07 декабря 2023

Пермские врачи первые в стране провели уникальную операцию

В пермском медцентре прооперирован пациент новым в стране методом
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, врачи, операционный микроскоп, нейрохирург
Операция была проведена в сердечно-сосудистом центре имени С. Г. Суханова Фото:

Врачи из пермского сердечно-сосудистого центра имени С. Г. Суханова провели операцию радиочастотную аблацию зоны желудочковой тахикардии эпикардиальным доступом. До этого нигде в стране не проводили такую операцию. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Радиочастотная аблация — это радикальный метод, с помощью которого врачи лечат желудочковую тахикардию. Методика заключается в том, что частоты энергии воздействуют на больные места в сердце», — сообщили в минздраве. Аблацию применяют в тех случаях, когда другими способами к очагам тахикардии подобраться невозможно.

У прооперированного пациента был диагностирован «электрический шторм». Это редкая разновидность аритмии, когда приступы желудочковой тахикардии происходят друг за другом. Это может привести к остановке сердца и неожиданной смерти.

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Врачи из пермского сердечно-сосудистого центра имени С. Г. Суханова провели операцию радиочастотную аблацию зоны желудочковой тахикардии эпикардиальным доступом. До этого нигде в стране не проводили такую операцию. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Радиочастотная аблация — это радикальный метод, с помощью которого врачи лечат желудочковую тахикардию. Методика заключается в том, что частоты энергии воздействуют на больные места в сердце», — сообщили в минздраве. Аблацию применяют в тех случаях, когда другими способами к очагам тахикардии подобраться невозможно. У прооперированного пациента был диагностирован «электрический шторм». Это редкая разновидность аритмии, когда приступы желудочковой тахикардии происходят друг за другом. Это может привести к остановке сердца и неожиданной смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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