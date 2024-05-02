В Перми прокуратура займется незаконными постройками в парке Горького

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Парк Горького. Пермь, касса, парк горького, горьковский парк
Администрацию парка заставляют снести постройки Фото:

Прокуратура Пермского края вступила в дело о самовольных постройках на территории парка имени Горького. Соответствующее ходатайство было направлено в суд.

«Прокуратура Пермского края направила в арбитражный суд ходатайство о вступлении в дело, в рамках которого администрация Свердловского района пытается признать самовольными постройки, размещенные на территории „Центрального парка развлечений им. М. Горького“. Иск краевого арбитража был удовлетворен, и надзорное ведомство подключилось к рассмотрению спора», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.

Ранее стало известно, что администрация Перми требует снести помещения летних кафе «Халва», «Casa Mia», аттракцион «Дом Дракулы», а также общественные туалеты. Власти утверждают, что здания были построены без разрешения. Но администрация парка настаивает, что строительство велось по закону.

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Прокуратура Пермского края вступила в дело о самовольных постройках на территории парка имени Горького. Соответствующее ходатайство было направлено в суд. «Прокуратура Пермского края направила в арбитражный суд ходатайство о вступлении в дело, в рамках которого администрация Свердловского района пытается признать самовольными постройки, размещенные на территории „Центрального парка развлечений им. М. Горького“. Иск краевого арбитража был удовлетворен, и надзорное ведомство подключилось к рассмотрению спора», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда. Ранее стало известно, что администрация Перми требует снести помещения летних кафе «Халва», «Casa Mia», аттракцион «Дом Дракулы», а также общественные туалеты. Власти утверждают, что здания были построены без разрешения. Но администрация парка настаивает, что строительство велось по закону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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