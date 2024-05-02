В Перми прокуратура займется незаконными постройками в парке Горького

Администрацию парка заставляют снести постройки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура Пермского края вступила в дело о самовольных постройках на территории парка имени Горького. Соответствующее ходатайство было направлено в суд.

«Прокуратура Пермского края направила в арбитражный суд ходатайство о вступлении в дело, в рамках которого администрация Свердловского района пытается признать самовольными постройки, размещенные на территории „Центрального парка развлечений им. М. Горького“. Иск краевого арбитража был удовлетворен, и надзорное ведомство подключилось к рассмотрению спора», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документы суда.

Ранее стало известно, что администрация Перми требует снести помещения летних кафе «Халва», «Casa Mia», аттракцион «Дом Дракулы», а также общественные туалеты. Власти утверждают, что здания были построены без разрешения. Но администрация парка настаивает, что строительство велось по закону.