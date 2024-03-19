В Перми начался суд по делу о незаконных постройках в парке Горького

В Перми прошло первое заседание суда по делу о незаконных объектах в парке имени Горького. Речь идет о помещениях летних кафе «Халва», «Casa Mia», аттракционе «Дом Дракулы», а также общественных туалетов. Администрация Свердловского района Перми утверждает, что все эти объекты были построены без согласования.
«Все эти строения являются объектами капитального строительства, имеют фундамент, но были перестроены без согласования с соответствующими органами. Два здания ресторанов „Халва“ и „Casa Mia“ являются самовольными постройками и должны быть снесены», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на представителя администрации Свердловского района.
Представитель ответчика заявил, что строительство велось по закону. Уточняется, что парк имени Горького является объектом культурного наследия, поэтому строить на его территории здания запрещено. Администрация попросила суд назначить строительную экспертизу.
Ранее URA.RU рассказало, что администрация Перми требует снести летние кафе в парке имени Горького. Городские власти пытаются добиться того, чтобы их признали самостроями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.