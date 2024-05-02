На пермской сцене партию лебедей из «Лебединого озера» исполнят мужчины

03 мая 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Женские костюмы лебедей останутся в костюмерной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский театр оперы и балета готовит новую постановку «Лебединого озера». Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко рассказал, что в этой интерпретации партию черных лебедей исполнят мужчины. «У балетной труппы театра была запланирована поездка в Китай. Выезд на гастроли всегда требует ограничения по количеству артистов. Выходило так, что в третьем акте набиралось всего три черных лебедя, хотя их должно быть восемь. Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте», — приводятся слова Мирошниченко в telegram-канале театра. Постановщик отмечает, что у черных лебедей в исполнении мужчин «появилась мощь, более грозная сила». А белые лебеди на этом фоне выглядят еще более хрупкими, беззащитными и трогательными. Премьера постановки пройдет на сцене Театра-Театра 7 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский театр оперы и балета готовит новую постановку «Лебединого озера». Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко рассказал, что в этой интерпретации партию черных лебедей исполнят мужчины. «У балетной труппы театра была запланирована поездка в Китай. Выезд на гастроли всегда требует ограничения по количеству артистов. Выходило так, что в третьем акте набиралось всего три черных лебедя, хотя их должно быть восемь. Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте», — приводятся слова Мирошниченко в telegram-канале театра. Постановщик отмечает, что у черных лебедей в исполнении мужчин «появилась мощь, более грозная сила». А белые лебеди на этом фоне выглядят еще более хрупкими, беззащитными и трогательными. Премьера постановки пройдет на сцене Театра-Театра 7 мая.