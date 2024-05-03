Песков назвал опасным заявление Кэмерона об ударах британским оружием по РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дэвида Кэмерона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина может бить по территории России, крайне опасны. Речь идет об эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявление Кэмерона мы воспринимаем как очень опасное. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей как на уровне глав государств, когда это касается Франции, так и на более экспертный уровень, когда речь идет об эскалации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия фиксирует нагнетание напряженности в заявлениях Запада.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина может бить по территории России, крайне опасны. Речь идет об эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Заявление Кэмерона мы воспринимаем как очень опасное. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей как на уровне глав государств, когда это касается Франции, так и на более экспертный уровень, когда речь идет об эскалации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия фиксирует нагнетание напряженности в заявлениях Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...