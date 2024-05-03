Песков назвал опасным заявление Кэмерона об ударах британским оружием по РФ

Слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина может бить по территории России, крайне опасны. Речь идет об эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Заявление Кэмерона мы воспринимаем как очень опасное. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей как на уровне глав государств, когда это касается Франции, так и на более экспертный уровень, когда речь идет об эскалации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия фиксирует нагнетание напряженности в заявлениях Запада.
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