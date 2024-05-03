В мире Европа Песков назвал опасным заявление Кэмерона об ударах британским оружием по РФ 03 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дэвида Кэмерона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина может бить по территории России, крайне опасны. Речь идет об эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Заявление Кэмерона мы воспринимаем как очень опасное. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей как на уровне глав государств, когда это касается Франции, так и на более экспертный уровень, когда речь идет об эскалации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия фиксирует нагнетание напряженности в заявлениях Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина может бить по территории России, крайне опасны. Речь идет об эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Заявление Кэмерона мы воспринимаем как очень опасное. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей как на уровне глав государств, когда это касается Франции, так и на более экспертный уровень, когда речь идет об эскалации», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия фиксирует нагнетание напряженности в заявлениях Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям