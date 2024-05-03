03 мая 2024

Пермские випы поделились рецептами фирменных блюд к Пасхе

Пермский омбудсмен Игорь Сапко раскрыл секрет фирменного кулича к Пасхе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изготовление пасхальных панеттоне. Екатеринбург, пасха, сладкий пирог, кулич пасхальный, панеттоне
В семье Игоря Сапко кулич готовят по фирменному рецепту его мамы (архивное фото) Фото:

Пермские VIP готовятся к встрече Пасхи. В семье уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко по традиции испекут кулич. Готовят его по фирменному рецепту мамы Игоря Сапко. Секретом его приготовления омбудсмен поделился с URA.RU.

«Для приготовления кулича потребуются следующие ингредиенты. Молоко — 350 гр., дрожжи прессованные — 75 гр., сахар — 350 гр., масло топленое — 250 гр., желтки — 6 шт., белки — 3 шт., ванилин — 2 пачки, сахар ванильный — одна пачка, изюм — 1 стакан», — назвал состав ингредиентов Сапко.

Дрожжи разводим в половине стакана теплого молока. Добавляем немного муки оставляем на 20 минут. Желтки смешиваем с сахаром и растопленным маслом. Добавляем муку, теплое молоко. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться довольно густое. Затем добавляем взбитые белки, хорошо перемешиваем и ставим в теплое место часов на 8 — 10 часов. Тесто должно хорошо «выходиться». Добавляем ванилин, изюм, пряности. По желанию можно добавить имбирь, мускатный орех, кардамон (по 1/30 чайной ложки). Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в нагретую до 170-180 градусов духовку. Выпекать 1 — 1,5 часа.

Депутат заксобрания Прикамья Олег Постников рассказал URA.RU о необычном способе покраски яиц к Пасхе. Для этого в турке (джезве) с широким горлышком варим кофе. «В турку кладем яйцо и варим на медленном огне 4-5 минут — получаются красивые пасхальные яйца шоколадного оттенка», — рассказал Постников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские VIP готовятся к встрече Пасхи. В семье уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко по традиции испекут кулич. Готовят его по фирменному рецепту мамы Игоря Сапко. Секретом его приготовления омбудсмен поделился с URA.RU. «Для приготовления кулича потребуются следующие ингредиенты. Молоко — 350 гр., дрожжи прессованные — 75 гр., сахар — 350 гр., масло топленое — 250 гр., желтки — 6 шт., белки — 3 шт., ванилин — 2 пачки, сахар ванильный — одна пачка, изюм — 1 стакан», — назвал состав ингредиентов Сапко. Дрожжи разводим в половине стакана теплого молока. Добавляем немного муки оставляем на 20 минут. Желтки смешиваем с сахаром и растопленным маслом. Добавляем муку, теплое молоко. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться довольно густое. Затем добавляем взбитые белки, хорошо перемешиваем и ставим в теплое место часов на 8 — 10 часов. Тесто должно хорошо «выходиться». Добавляем ванилин, изюм, пряности. По желанию можно добавить имбирь, мускатный орех, кардамон (по 1/30 чайной ложки). Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в нагретую до 170-180 градусов духовку. Выпекать 1 — 1,5 часа. Депутат заксобрания Прикамья Олег Постников рассказал URA.RU о необычном способе покраски яиц к Пасхе. Для этого в турке (джезве) с широким горлышком варим кофе. «В турку кладем яйцо и варим на медленном огне 4-5 минут — получаются красивые пасхальные яйца шоколадного оттенка», — рассказал Постников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...