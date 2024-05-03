Пермские випы поделились рецептами фирменных блюд к Пасхе

Пермские VIP готовятся к встрече Пасхи. В семье уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко по традиции испекут кулич. Готовят его по фирменному рецепту мамы Игоря Сапко. Секретом его приготовления омбудсмен поделился с URA.RU.
Дрожжи разводим в половине стакана теплого молока. Добавляем немного муки оставляем на 20 минут. Желтки смешиваем с сахаром и растопленным маслом. Добавляем муку, теплое молоко. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться довольно густое. Затем добавляем взбитые белки, хорошо перемешиваем и ставим в теплое место часов на 8 — 10 часов. Тесто должно хорошо «выходиться». Добавляем ванилин, изюм, пряности. По желанию можно добавить имбирь, мускатный орех, кардамон (по 1/30 чайной ложки). Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в нагретую до 170-180 градусов духовку. Выпекать 1 — 1,5 часа.
Депутат заксобрания Прикамья Олег Постников рассказал URA.RU о необычном способе покраски яиц к Пасхе. Для этого в турке (джезве) с широким горлышком варим кофе. «В турку кладем яйцо и варим на медленном огне 4-5 минут — получаются красивые пасхальные яйца шоколадного оттенка», — рассказал Постников.
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Пермские VIP готовятся к встрече Пасхи. В семье уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко по традиции испекут кулич. Готовят его по фирменному рецепту мамы Игоря Сапко. Секретом его приготовления омбудсмен поделился с URA.RU. «Для приготовления кулича потребуются следующие ингредиенты. Молоко — 350 гр., дрожжи прессованные — 75 гр., сахар — 350 гр., масло топленое — 250 гр., желтки — 6 шт., белки — 3 шт., ванилин — 2 пачки, сахар ванильный — одна пачка, изюм — 1 стакан», — назвал состав ингредиентов Сапко. Дрожжи разводим в половине стакана теплого молока. Добавляем немного муки оставляем на 20 минут. Желтки смешиваем с сахаром и растопленным маслом. Добавляем муку, теплое молоко. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться довольно густое. Затем добавляем взбитые белки, хорошо перемешиваем и ставим в теплое место часов на 8 — 10 часов. Тесто должно хорошо «выходиться». Добавляем ванилин, изюм, пряности. По желанию можно добавить имбирь, мускатный орех, кардамон (по 1/30 чайной ложки). Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в нагретую до 170-180 градусов духовку. Выпекать 1 — 1,5 часа. Депутат заксобрания Прикамья Олег Постников рассказал URA.RU о необычном способе покраски яиц к Пасхе. Для этого в турке (джезве) с широким горлышком варим кофе. «В турку кладем яйцо и варим на медленном огне 4-5 минут — получаются красивые пасхальные яйца шоколадного оттенка», — рассказал Постников.