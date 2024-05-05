Европейские спецслужбы обвинили РФ в подготовке диверсий в Европе

Россия якобы тайно занимается подготовкой диверсий по всей Европе, включая взрывы и поджоги, угрожающие инфраструктуре стран. С таким обвинением выступил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.
«Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», — заявил Хальденванг на конференции по безопасности. Его слова передает газета Financial Times. Европейские разведывательные службы выразили обеспокоенность якобы из-за возрастающей активности России в подготовке к диверсиям на территории Европы.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные медиа пытаются создать негативный информационный фон вокруг инаугурации президента России Владимира Путина, передает RT. По его словам, комиссия фиксирует попытки вмешательства Запада.
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Россия якобы тайно занимается подготовкой диверсий по всей Европе, включая взрывы и поджоги, угрожающие инфраструктуре стран. С таким обвинением выступил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», — заявил Хальденванг на конференции по безопасности. Его слова передает газета Financial Times. Европейские разведывательные службы выразили обеспокоенность якобы из-за возрастающей активности России в подготовке к диверсиям на территории Европы. Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные медиа пытаются создать негативный информационный фон вокруг инаугурации президента России Владимира Путина, передает RT. По его словам, комиссия фиксирует попытки вмешательства Запада.