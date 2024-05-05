Когда в Свердловскую область придет тепло

Свердловскую область ожидает потепление с 8 мая

06 мая 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Температура воздуха поднимется до +22 градусов только 8 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В южной половине Свердловской области значительное потепление ожидается в среду, 8 мая. Тогда в регионе температура воздуха может подняться до +22 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Значительное потепление в южной половине Свердловской области ожидается в среду [8 мая], когда в теплом секторе балтийского циклона на Урал поступит воздушная масса из Средней Азии. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20…+22 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Несмотря на тепло в южной части региона, на севере дневные температуры останутся на уровне 0 или +5 градусов. До этого в регион продолжит поступать холодный воздух. С субботы 4 мая в Свердловской области идут сильнейшие снегопады. Алексей Пулин подчеркнул, что выпавшее количество осадков классифицируется как «опасное метеорологическое явление». По прогнозу синоптиков, вместе с кратковременным потеплением 8 и 9 мая в регион придут дожди и грозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В южной половине Свердловской области значительное потепление ожидается в среду, 8 мая. Тогда в регионе температура воздуха может подняться до +22 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Значительное потепление в южной половине Свердловской области ожидается в среду [8 мая], когда в теплом секторе балтийского циклона на Урал поступит воздушная масса из Средней Азии. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20…+22 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Несмотря на тепло в южной части региона, на севере дневные температуры останутся на уровне 0 или +5 градусов. До этого в регион продолжит поступать холодный воздух. С субботы 4 мая в Свердловской области идут сильнейшие снегопады. Алексей Пулин подчеркнул, что выпавшее количество осадков классифицируется как «опасное метеорологическое явление». По прогнозу синоптиков, вместе с кратковременным потеплением 8 и 9 мая в регион придут дожди и грозы.