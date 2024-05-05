05 мая 2024

Когда в Свердловскую область придет тепло

Свердловскую область ожидает потепление с 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , непогода, снегопад
Температура воздуха поднимется до +22 градусов только 8 мая Фото:
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В южной половине Свердловской области значительное потепление ожидается в среду, 8 мая. Тогда в регионе температура воздуха может подняться до +22 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Значительное потепление в южной половине Свердловской области ожидается в среду [8 мая], когда в теплом секторе балтийского циклона на Урал поступит воздушная масса из Средней Азии. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20…+22 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Несмотря на тепло в южной части региона, на севере дневные температуры останутся на уровне 0 или +5 градусов. До этого в регион продолжит поступать холодный воздух.

С субботы 4 мая в Свердловской области идут сильнейшие снегопады. Алексей Пулин подчеркнул, что выпавшее количество осадков классифицируется как «опасное метеорологическое явление». По прогнозу синоптиков, вместе с кратковременным потеплением 8 и 9 мая в регион придут дожди и грозы.

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В южной половине Свердловской области значительное потепление ожидается в среду, 8 мая. Тогда в регионе температура воздуха может подняться до +22 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Значительное потепление в южной половине Свердловской области ожидается в среду [8 мая], когда в теплом секторе балтийского циклона на Урал поступит воздушная масса из Средней Азии. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20…+22 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Несмотря на тепло в южной части региона, на севере дневные температуры останутся на уровне 0 или +5 градусов. До этого в регион продолжит поступать холодный воздух. С субботы 4 мая в Свердловской области идут сильнейшие снегопады. Алексей Пулин подчеркнул, что выпавшее количество осадков классифицируется как «опасное метеорологическое явление». По прогнозу синоптиков, вместе с кратковременным потеплением 8 и 9 мая в регион придут дожди и грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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