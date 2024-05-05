Когда в Свердловскую область придет тепло

В южной половине Свердловской области значительное потепление ожидается в среду, 8 мая. Тогда в регионе температура воздуха может подняться до +22 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Значительное потепление в южной половине Свердловской области ожидается в среду [8 мая], когда в теплом секторе балтийского циклона на Урал поступит воздушная масса из Средней Азии. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20…+22 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Несмотря на тепло в южной части региона, на севере дневные температуры останутся на уровне 0 или +5 градусов. До этого в регион продолжит поступать холодный воздух.
С субботы 4 мая в Свердловской области идут сильнейшие снегопады. Алексей Пулин подчеркнул, что выпавшее количество осадков классифицируется как «опасное метеорологическое явление». По прогнозу синоптиков, вместе с кратковременным потеплением 8 и 9 мая в регион придут дожди и грозы.
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