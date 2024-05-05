В свердловском городе, где ввели режим ЧС, вернули воду

06 мая 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Специалисты продолжают следить за водоснабжением в Дегтярске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Жителям Дегтярска (Свердловская область), где с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада, специалисты вернули воду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Аварийно-восстановительные работы в Дегтярске по восстановлению водоснабжения завершены», — сказали в ведомстве, отметив, что на утро 6 мая энергетики восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Среднего Урала. На контроле у спасателей остаются еще 16 территорий. О режиме ЧС сообщил глава Дегтярска Вадим Пильников. Из-за непогоды мэр отменил работу школ и детских садов. Работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления велись в круглосуточном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Дегтярска (Свердловская область), где с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада, специалисты вернули воду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Аварийно-восстановительные работы в Дегтярске по восстановлению водоснабжения завершены», — сказали в ведомстве, отметив, что на утро 6 мая энергетики восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Среднего Урала. На контроле у спасателей остаются еще 16 территорий. О режиме ЧС сообщил глава Дегтярска Вадим Пильников. Из-за непогоды мэр отменил работу школ и детских садов. Работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления велись в круглосуточном режиме.