05 мая 2024

В свердловском городе, где ввели режим ЧС, вернули воду

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Специалисты продолжают следить за водоснабжением в Дегтярске Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Жителям Дегтярска (Свердловская область), где с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада, специалисты вернули воду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Аварийно-восстановительные работы в Дегтярске по восстановлению водоснабжения завершены», — сказали в ведомстве, отметив, что на утро 6 мая энергетики восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Среднего Урала. На контроле у спасателей остаются еще 16 территорий.

О режиме ЧС сообщил глава Дегтярска Вадим Пильников. Из-за непогоды мэр отменил работу школ и детских садов. Работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления велись в круглосуточном режиме.

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Жителям Дегтярска (Свердловская область), где с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада, специалисты вернули воду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Аварийно-восстановительные работы в Дегтярске по восстановлению водоснабжения завершены», — сказали в ведомстве, отметив, что на утро 6 мая энергетики восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Среднего Урала. На контроле у спасателей остаются еще 16 территорий. О режиме ЧС сообщил глава Дегтярска Вадим Пильников. Из-за непогоды мэр отменил работу школ и детских садов. Работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления велись в круглосуточном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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