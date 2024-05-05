В свердловском городе, где ввели режим ЧС, вернули воду

Жителям Дегтярска (Свердловская область), где с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада, специалисты вернули воду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Аварийно-восстановительные работы в Дегтярске по восстановлению водоснабжения завершены», — сказали в ведомстве, отметив, что на утро 6 мая энергетики восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Среднего Урала. На контроле у спасателей остаются еще 16 территорий.
О режиме ЧС сообщил глава Дегтярска Вадим Пильников. Из-за непогоды мэр отменил работу школ и детских садов. Работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления велись в круглосуточном режиме.
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