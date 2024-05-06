Фильм о диверсантах и свердловском УФСБ покажут на международном фестивале

Два документальных фильма — «Скрытые фигуры» и «Скрытые фигуры. Рельсовая война», снятые ГТРК «Урал» совместно со свердловским управлением ФСБ — покажут на III Международном фестивале правильного кино в Москве. Это следует из информации с сайта кинотеатра «Поклонка».
«Специальный репортаж „Скрытые фигуры“ — это проект-откровение, который заставляет зрителя увидеть таящуюся в пейзажах мирной жизни угрозу. Его цель не напугать, а проинформировать. Автор попытался выявить основные методы вербовки и разобраться в их причинах. В этом помогло управление ФСБ России по Свердловской области, психологи и те, кто прямо сейчас находятся на Донбассе», — говорится в аннотации.
Во время съемок журналистам удалось встретиться с диверсантами, которые находятся в следственных изоляторах. Они рассказали о своих мотивах, целях и выводах, сделанных за решеткой.
Второй спецрепортаж — «Скрытые фигуры. Рельсовая война» — продолжает тему диверсантов, а именно рассказывает о попытках поджогов и подрывов на российских железных дорогах. Корреспонденты опять же пообщались с пособниками террористов, которые сейчас сидят за решеткой, и провели параллели между действиями современных завербованных преступников с действиями украинских диверсантов времен Второй мировой войны.
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