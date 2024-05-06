В центре Челябинска 7 мая на четыре часа закроют движение

06 мая 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Движение в центре 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска 7 мая из-за генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона на четыре часа будет ограничено движение. В связи с этим изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 7 мая изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина от Красной до Свободы, Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса, Елькина от Тимирязева до Воровского», — сообщили в пресс-службе. Движение 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00. Автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска 7 мая из-за генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона на четыре часа будет ограничено движение. В связи с этим изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 7 мая изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина от Красной до Свободы, Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса, Елькина от Тимирязева до Воровского», — сообщили в пресс-службе. Движение 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00. Автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.