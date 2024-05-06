В центре Челябинска 7 мая на четыре часа закроют движение

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9 мая. Челябинск, улица, полиция, оцепление, движение закрыто
Движение в центре 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00 Фото:

В центре Челябинска 7 мая из-за генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона на четыре часа будет ограничено движение. В связи с этим изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске 7 мая изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина от Красной до Свободы, Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса, Елькина от Тимирязева до Воровского», — сообщили в пресс-службе.

Движение 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00. Автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.

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В центре Челябинска 7 мая из-за генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона на четыре часа будет ограничено движение. В связи с этим изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 7 мая изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина от Красной до Свободы, Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса, Елькина от Тимирязева до Воровского», — сообщили в пресс-службе. Движение 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00. Автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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