В центре Челябинска 7 мая на четыре часа закроют движение

В центре Челябинска 7 мая из-за генеральной репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона на четыре часа будет ограничено движение. В связи с этим изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске 7 мая изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина от Красной до Свободы, Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса, Елькина от Тимирязева до Воровского», — сообщили в пресс-службе.
Движение 7 мая будет перекрыто с 15:00 до 19:00. Автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.
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