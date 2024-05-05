Власти ХМАО выставили на продажу нефтяные месторождения за 170 миллионов рублей

06 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО продаются месторождения в Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Кондинском и Белоярском районах. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО выставили на торги лицензии на разработку пяти нефтегазовых месторождений. Общая стоимость участков недр — почти 170 миллионов рублей. «Принимаются заявки на торги по приобретению права пользования участками недр «Малотетеринский», «Агатовый», «Казымский-3», «Красноленинский-1» и Похорский-1». В сумме начальная цена пяти месторождений составляет 168 313 316 рублей», — сообщил агентству организатор торгов. Заявки на аукцион принимают до 25 мая, в июне комиссия определит победителя торгов. За лицензию на разработку самого дорогого участка недр покупателю предстоит отдать больше 100 миллионов рублей. Агатовое месторождение расположено в Нижневартовском районе в 66 км к юго-западу от Нижневартовска. По предварительным оценкам, его запасы составляют более семи миллионов тонн нефти и миллиард кубометров газа. Самый дешевый участок недр «Похорский-1» будет стоить недропользователям порядка шести миллионов рублей. Он расположен в Кондинском районе ХМАО и требует дополнительного изучения: поисково-разведочное бурение на нем не велось. В том же муниципальном образовании находится Малотетеринское месторождение, которое оценили в 31 миллион рублей. Участок «Красноленинский-1» за восемь миллионов рублей располагается в Ханты-Мансийском районе, а «Казымский-3» за 17,7 млн рублей — в Белоярском. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО выставили на торги лицензии на разработку пяти нефтегазовых месторождений. Общая стоимость участков недр — почти 170 миллионов рублей. «Принимаются заявки на торги по приобретению права пользования участками недр «Малотетеринский», «Агатовый», «Казымский-3», «Красноленинский-1» и Похорский-1». В сумме начальная цена пяти месторождений составляет 168 313 316 рублей», — сообщил агентству организатор торгов. Заявки на аукцион принимают до 25 мая, в июне комиссия определит победителя торгов. За лицензию на разработку самого дорогого участка недр покупателю предстоит отдать больше 100 миллионов рублей. Агатовое месторождение расположено в Нижневартовском районе в 66 км к юго-западу от Нижневартовска. По предварительным оценкам, его запасы составляют более семи миллионов тонн нефти и миллиард кубометров газа. Самый дешевый участок недр «Похорский-1» будет стоить недропользователям порядка шести миллионов рублей. Он расположен в Кондинском районе ХМАО и требует дополнительного изучения: поисково-разведочное бурение на нем не велось. В том же муниципальном образовании находится Малотетеринское месторождение, которое оценили в 31 миллион рублей. Участок «Красноленинский-1» за восемь миллионов рублей располагается в Ханты-Мансийском районе, а «Казымский-3» за 17,7 млн рублей — в Белоярском. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.