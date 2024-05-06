В Перми сервисы кикшеринга начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок

07 мая 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

На штрафстоянках осталось около трехсот самокатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компании кикшеринга Urent и Whoosh начали забирать свои электросамокаты с пермских штрафтоянок. Сервисы уже выкупили около двухсот единиц средств индивидуальной мобильности. «На стоянке временного хранения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми находятся 57 электросамокатов, принадлежащих кикшерингу „Юрент“, и 249 электросамокатов компании Whoosh. Часть электросамокатов владельцы уже забрали», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на краевой департамент дорог и транспорта. Ранее стало известно, что всего в Перми за первые три дня работы сервисов кикшеринга эвакуировали 532 самоката. Такие данные приводили в городской администрации. СИМ увозили на штрафстоянку из-за запрета на их парковку практически во всем городе. После этого Urent и Whoosh обвинили мэрию в незаконных действиях и обратились в прокуратуру. Одновременно с этим Urent начал процедуры по выкупу своих электросамокатов. А Whoosh в ответ на действия властей запустил аренду электровелосипедов в городе, так как они не являются СИМ, и запрет на них не распространяется. Но администрация нашла способ избавиться и от них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компании кикшеринга Urent и Whoosh начали забирать свои электросамокаты с пермских штрафтоянок. Сервисы уже выкупили около двухсот единиц средств индивидуальной мобильности. «На стоянке временного хранения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми находятся 57 электросамокатов, принадлежащих кикшерингу „Юрент“, и 249 электросамокатов компании Whoosh. Часть электросамокатов владельцы уже забрали», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на краевой департамент дорог и транспорта. Ранее стало известно, что всего в Перми за первые три дня работы сервисов кикшеринга эвакуировали 532 самоката. Такие данные приводили в городской администрации. СИМ увозили на штрафстоянку из-за запрета на их парковку практически во всем городе. После этого Urent и Whoosh обвинили мэрию в незаконных действиях и обратились в прокуратуру. Одновременно с этим Urent начал процедуры по выкупу своих электросамокатов. А Whoosh в ответ на действия властей запустил аренду электровелосипедов в городе, так как они не являются СИМ, и запрет на них не распространяется. Но администрация нашла способ избавиться и от них.