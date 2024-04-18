Сервис кикшеринга Urent заберет эвакуированные пермскими властями самокаты

Сервис кикшеринга Urent («Юрент») намерен забрать свои электросамокаты со штрафстоянки в Перми в ближайшее время. Это произойдет после всех процедур согласования с чиновниками мэрии города, которая эвакуировала транспортные средства.
«Urent заберет эвакуированные электросамокаты после всех процедур согласования в ближайшее время», — пишет интернет-издание «Текст» со ссылкой на представителя компании. URA.RU рассказывало, что с началом начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы на штрафстоянки. Это произошло после того, как городские власти запретили парковать самокаты практически во всем городе.
После этого Whoosh и Urent обвинили чиновников в незаконных действиях и прекратили работу. Кикшеринговые компании также не стали забирать со штрафстоянок сотни самокатов, эвакуированных на штрафстоянки. Сообщалось, что владельцы сервиса должны заплатить по 1500 рублей за эвакуацию каждого самоката, а также по 100 рублей за день хранения, чтобы вернуть себе транспортные средства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сервис кикшеринга Urent («Юрент») намерен забрать свои электросамокаты со штрафстоянки в Перми в ближайшее время. Это произойдет после всех процедур согласования с чиновниками мэрии города, которая эвакуировала транспортные средства. «Urent заберет эвакуированные электросамокаты после всех процедур согласования в ближайшее время», — пишет интернет-издание «Текст» со ссылкой на представителя компании. URA.RU рассказывало, что с началом начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы на штрафстоянки. Это произошло после того, как городские власти запретили парковать самокаты практически во всем городе. После этого Whoosh и Urent обвинили чиновников в незаконных действиях и прекратили работу. Кикшеринговые компании также не стали забирать со штрафстоянок сотни самокатов, эвакуированных на штрафстоянки. Сообщалось, что владельцы сервиса должны заплатить по 1500 рублей за эвакуацию каждого самоката, а также по 100 рублей за день хранения, чтобы вернуть себе транспортные средства.