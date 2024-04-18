18 апреля 2024

Сервис кикшеринга Urent заберет эвакуированные пермскими властями самокаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты и велосипеды. Пермь, прокат самокатов, электросамокат, ситимобил
В Urent намерены забрать свои самокаты в ближайшее время Фото:

Сервис кикшеринга Urent («Юрент») намерен забрать свои электросамокаты со штрафстоянки в Перми в ближайшее время. Это произойдет после всех процедур согласования с чиновниками мэрии города, которая эвакуировала транспортные средства.

«Urent заберет эвакуированные электросамокаты после всех процедур согласования в ближайшее время», — пишет интернет-издание «Текст» со ссылкой на представителя компании. URA.RU рассказывало, что с началом начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы на штрафстоянки. Это произошло после того, как городские власти запретили парковать самокаты практически во всем городе.

После этого Whoosh и Urent обвинили чиновников в незаконных действиях и прекратили работу. Кикшеринговые компании также не стали забирать со штрафстоянок сотни самокатов, эвакуированных на штрафстоянки. Сообщалось, что владельцы сервиса должны заплатить по 1500 рублей за эвакуацию каждого самоката, а также по 100 рублей за день хранения, чтобы вернуть себе транспортные средства.

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Сервис кикшеринга Urent («Юрент») намерен забрать свои электросамокаты со штрафстоянки в Перми в ближайшее время. Это произойдет после всех процедур согласования с чиновниками мэрии города, которая эвакуировала транспортные средства. «Urent заберет эвакуированные электросамокаты после всех процедур согласования в ближайшее время», — пишет интернет-издание «Текст» со ссылкой на представителя компании. URA.RU рассказывало, что с началом начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы на штрафстоянки. Это произошло после того, как городские власти запретили парковать самокаты практически во всем городе. После этого Whoosh и Urent обвинили чиновников в незаконных действиях и прекратили работу. Кикшеринговые компании также не стали забирать со штрафстоянок сотни самокатов, эвакуированных на штрафстоянки. Сообщалось, что владельцы сервиса должны заплатить по 1500 рублей за эвакуацию каждого самоката, а также по 100 рублей за день хранения, чтобы вернуть себе транспортные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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