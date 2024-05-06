06 мая 2024

Военные следователи приехали на рынки Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, рейд, ск рф, следственный комитет россии, следком, военный следственный отдел, розыск военнослужащих, уклонение от военной службы
После этого нескольких мужчин увезли в военкоматы Фото:

Военные следователи устроили рейды по рынкам в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. После мероприятий семь мужчин были доставлены военкоматы для постановки на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России в Екатеринбурге совместно с сотрудниками органов военной полиции проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. На рыках и торговых точках Кировского и Октябрьского районов удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военкоматы для оформления соответствующих документов», — сообщили в ведомстве.

С начала года на воинский учет было поставлено около 1000 человек, которые недавно стали гражданами России. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — заверили в ВСУ СКР по ЦВО.

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Военные следователи устроили рейды по рынкам в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. После мероприятий семь мужчин были доставлены военкоматы для постановки на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России в Екатеринбурге совместно с сотрудниками органов военной полиции проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. На рыках и торговых точках Кировского и Октябрьского районов удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военкоматы для оформления соответствующих документов», — сообщили в ведомстве. С начала года на воинский учет было поставлено около 1000 человек, которые недавно стали гражданами России. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — заверили в ВСУ СКР по ЦВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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