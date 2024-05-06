Военные следователи устроили рейды по рынкам в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. После мероприятий семь мужчин были доставлены военкоматы для постановки на учет, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
«Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России в Екатеринбурге совместно с сотрудниками органов военной полиции проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших на воинский учет. На рыках и торговых точках Кировского и Октябрьского районов удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военкоматы для оформления соответствующих документов», — сообщили в ведомстве.
С начала года на воинский учет было поставлено около 1000 человек, которые недавно стали гражданами России. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — заверили в ВСУ СКР по ЦВО.
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