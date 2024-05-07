07 мая 2024

Пермский оборонный завод «Машиностроитель» провел учения по отражению атаки БПЛА

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Учебный беспилотник кружил над территорией завода около получаса Фото:

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Машиностроитель» провело учения, на которых были отработаны действия при атаке беспилотников. Цель — проверка бдительности сотрудников и всех экстренных служб завода.

«В ходе учений запущенный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и проделал путь от центральной столовой до автоворот „Язовая“. Заводчане отреагировали на его появление быстро. Уже через пять минут в караульную службу поступил первый звонок. После него учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода. Чуть позже времени в караул поступило еще несколько звонков», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности «Машиностроителя», пожарной части, а также заводского здравпункта. Ранее с целью эффективного противодействия беспилотникам предприятием были закуплены специальные ружья для подразделения Росгвардии, которое занимается охраной завода.

Пермский завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для авиации, нефтяной промышленности и нефтехимии, и другую продукцию. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Машиностроитель» провело учения, на которых были отработаны действия при атаке беспилотников. Цель — проверка бдительности сотрудников и всех экстренных служб завода. «В ходе учений запущенный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и проделал путь от центральной столовой до автоворот „Язовая“. Заводчане отреагировали на его появление быстро. Уже через пять минут в караульную службу поступил первый звонок. После него учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода. Чуть позже времени в караул поступило еще несколько звонков», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности «Машиностроителя», пожарной части, а также заводского здравпункта. Ранее с целью эффективного противодействия беспилотникам предприятием были закуплены специальные ружья для подразделения Росгвардии, которое занимается охраной завода. Пермский завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для авиации, нефтяной промышленности и нефтехимии, и другую продукцию. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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