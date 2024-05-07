Пермский оборонный завод «Машиностроитель» провел учения по отражению атаки БПЛА

08 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Учебный беспилотник кружил над территорией завода около получаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Машиностроитель» провело учения, на которых были отработаны действия при атаке беспилотников. Цель — проверка бдительности сотрудников и всех экстренных служб завода. «В ходе учений запущенный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и проделал путь от центральной столовой до автоворот „Язовая“. Заводчане отреагировали на его появление быстро. Уже через пять минут в караульную службу поступил первый звонок. После него учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода. Чуть позже времени в караул поступило еще несколько звонков», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности «Машиностроителя», пожарной части, а также заводского здравпункта. Ранее с целью эффективного противодействия беспилотникам предприятием были закуплены специальные ружья для подразделения Росгвардии, которое занимается охраной завода. Пермский завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для авиации, нефтяной промышленности и нефтехимии, и другую продукцию. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Машиностроитель» провело учения, на которых были отработаны действия при атаке беспилотников. Цель — проверка бдительности сотрудников и всех экстренных служб завода. «В ходе учений запущенный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и проделал путь от центральной столовой до автоворот „Язовая“. Заводчане отреагировали на его появление быстро. Уже через пять минут в караульную службу поступил первый звонок. После него учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода. Чуть позже времени в караул поступило еще несколько звонков», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности «Машиностроителя», пожарной части, а также заводского здравпункта. Ранее с целью эффективного противодействия беспилотникам предприятием были закуплены специальные ружья для подразделения Росгвардии, которое занимается охраной завода. Пермский завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для авиации, нефтяной промышленности и нефтехимии, и другую продукцию. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения».