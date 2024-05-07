Пермский оборонный завод «Машиностроитель» провел учения по отражению атаки БПЛА

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Машиностроитель» провело учения, на которых были отработаны действия при атаке беспилотников. Цель — проверка бдительности сотрудников и всех экстренных служб завода.
«В ходе учений запущенный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и проделал путь от центральной столовой до автоворот „Язовая“. Заводчане отреагировали на его появление быстро. Уже через пять минут в караульную службу поступил первый звонок. После него учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода. Чуть позже времени в караул поступило еще несколько звонков», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности «Машиностроителя», пожарной части, а также заводского здравпункта. Ранее с целью эффективного противодействия беспилотникам предприятием были закуплены специальные ружья для подразделения Росгвардии, которое занимается охраной завода.
Пермский завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для авиации, нефтяной промышленности и нефтехимии, и другую продукцию. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Машиностроитель» провело учения, на которых были отработаны действия при атаке беспилотников. Цель — проверка бдительности сотрудников и всех экстренных служб завода. «В ходе учений запущенный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и проделал путь от центральной столовой до автоворот „Язовая“. Заводчане отреагировали на его появление быстро. Уже через пять минут в караульную службу поступил первый звонок. После него учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода. Чуть позже времени в караул поступило еще несколько звонков», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности «Машиностроителя», пожарной части, а также заводского здравпункта. Ранее с целью эффективного противодействия беспилотникам предприятием были закуплены специальные ружья для подразделения Росгвардии, которое занимается охраной завода. Пермский завод «Машиностроитель» выпускает ракетно-космическую технику, оборудование для авиации, нефтяной промышленности и нефтехимии, и другую продукцию. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения».