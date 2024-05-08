Микрофинансовая организация пыталась взыскать с пермяка чужой долг

08 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дело рассматривали в Чайковском городском суде Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае микрофинансовая организация направила жителю города Чайковского письмо с требованием оплатить долг в размере 53 тысяч рублей. При этом мужчина никакой кредит не брал. Он обратился в суд, чтобы избавиться от чужого долга. «Житель Пермского края получил по почте от микрофинансовой организации письмо с указанием на наличие задолженности в размере 53 тысяч рублей. Он позвонил по телефону „горячей линии“ кредитора, объяснил ситуацию и получил в электронном виде документы о заключении договора с этой организацией. Поскольку никаких договоров не оформлял и займы не получал, истец обратился в суд», — сказано в документах Чайковского городского суда Пермского края. В суде выяснилось, что между мужчиной и микрофинансовой организацией был заключен договор на предоставление кредита в размере 15 тысяч рублей. Деньги перечислили на банковскую карту, а сам договор подписали электронной подписью через СМС-код. При этом пермяк не получал этих денег, так указанный в договоре банковский счет ему не принадлежит. Мужчина также обратился в полицию, где завели уголовное дело по факту мошенничества и использования его персональных данных. Но аферистов, которые заключили договор от его имени, не обнаружили. Суд встал на сторону пермяка, расторгнул договор займа с микрофинансовой организацией и исключил из его кредитной истории этот долг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае микрофинансовая организация направила жителю города Чайковского письмо с требованием оплатить долг в размере 53 тысяч рублей. При этом мужчина никакой кредит не брал. Он обратился в суд, чтобы избавиться от чужого долга. «Житель Пермского края получил по почте от микрофинансовой организации письмо с указанием на наличие задолженности в размере 53 тысяч рублей. Он позвонил по телефону „горячей линии“ кредитора, объяснил ситуацию и получил в электронном виде документы о заключении договора с этой организацией. Поскольку никаких договоров не оформлял и займы не получал, истец обратился в суд», — сказано в документах Чайковского городского суда Пермского края. В суде выяснилось, что между мужчиной и микрофинансовой организацией был заключен договор на предоставление кредита в размере 15 тысяч рублей. Деньги перечислили на банковскую карту, а сам договор подписали электронной подписью через СМС-код. При этом пермяк не получал этих денег, так указанный в договоре банковский счет ему не принадлежит. Мужчина также обратился в полицию, где завели уголовное дело по факту мошенничества и использования его персональных данных. Но аферистов, которые заключили договор от его имени, не обнаружили. Суд встал на сторону пермяка, расторгнул договор займа с микрофинансовой организацией и исключил из его кредитной истории этот долг.