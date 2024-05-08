Микрофинансовая организация пыталась взыскать с пермяка чужой долг

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Дело рассматривали в Чайковском городском суде Пермского края Фото:

В Пермском крае микрофинансовая организация направила жителю города Чайковского письмо с требованием оплатить долг в размере 53 тысяч рублей. При этом мужчина никакой кредит не брал. Он обратился в суд, чтобы избавиться от чужого долга.

«Житель Пермского края получил по почте от микрофинансовой организации письмо с указанием на наличие задолженности в размере 53 тысяч рублей. Он позвонил по телефону „горячей линии“ кредитора, объяснил ситуацию и получил в электронном виде документы о заключении договора с этой организацией. Поскольку никаких договоров не оформлял и займы не получал, истец обратился в суд», — сказано в документах Чайковского городского суда Пермского края.

В суде выяснилось, что между мужчиной и микрофинансовой организацией был заключен договор на предоставление кредита в размере 15 тысяч рублей. Деньги перечислили на банковскую карту, а сам договор подписали электронной подписью через СМС-код. При этом пермяк не получал этих денег, так указанный в договоре банковский счет ему не принадлежит. Мужчина также обратился в полицию, где завели уголовное дело по факту мошенничества и использования его персональных данных. Но аферистов, которые заключили договор от его имени, не обнаружили. Суд встал на сторону пермяка, расторгнул договор займа с микрофинансовой организацией и исключил из его кредитной истории этот долг.

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В Пермском крае микрофинансовая организация направила жителю города Чайковского письмо с требованием оплатить долг в размере 53 тысяч рублей. При этом мужчина никакой кредит не брал. Он обратился в суд, чтобы избавиться от чужого долга. «Житель Пермского края получил по почте от микрофинансовой организации письмо с указанием на наличие задолженности в размере 53 тысяч рублей. Он позвонил по телефону „горячей линии“ кредитора, объяснил ситуацию и получил в электронном виде документы о заключении договора с этой организацией. Поскольку никаких договоров не оформлял и займы не получал, истец обратился в суд», — сказано в документах Чайковского городского суда Пермского края. В суде выяснилось, что между мужчиной и микрофинансовой организацией был заключен договор на предоставление кредита в размере 15 тысяч рублей. Деньги перечислили на банковскую карту, а сам договор подписали электронной подписью через СМС-код. При этом пермяк не получал этих денег, так указанный в договоре банковский счет ему не принадлежит. Мужчина также обратился в полицию, где завели уголовное дело по факту мошенничества и использования его персональных данных. Но аферистов, которые заключили договор от его имени, не обнаружили. Суд встал на сторону пермяка, расторгнул договор займа с микрофинансовой организацией и исключил из его кредитной истории этот долг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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