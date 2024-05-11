Вице-премьеры сохранят свои посты в новом правительстве

11 мая 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Решение после принятия кандидатур будет утверждено Госдумой Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В новом составе правительства России предложено оставить на своих должностях вице-премьеров Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Окончательное решение по распределению полномочий будет принято после одобрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя правительства РФ Михаила Мишустина с президентом РФ Владимиром Путиным. «Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — передает пресс-служба правительства. Там отметили, что решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя Мишустина с президентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом составе правительства России предложено оставить на своих должностях вице-премьеров Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Окончательное решение по распределению полномочий будет принято после одобрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя правительства РФ Михаила Мишустина с президентом РФ Владимиром Путиным. «Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — передает пресс-служба правительства. Там отметили, что решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя Мишустина с президентом.