Вице-премьеры сохранят свои посты в новом правительстве

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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации, белый дом москва
Решение после принятия кандидатур будет утверждено Госдумой Фото:
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Смена правительства в России-2024

В новом составе правительства России предложено оставить на своих должностях вице-премьеров Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Окончательное решение по распределению полномочий будет принято после одобрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя правительства РФ Михаила Мишустина с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — передает пресс-служба правительства. Там отметили, что решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя Мишустина с президентом.

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В новом составе правительства России предложено оставить на своих должностях вице-премьеров Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Окончательное решение по распределению полномочий будет принято после одобрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя правительства РФ Михаила Мишустина с президентом РФ Владимиром Путиным. «Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — передает пресс-служба правительства. Там отметили, что решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя Мишустина с президентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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