Вице-премьеры сохранят свои посты в новом правительстве

В новом составе правительства России предложено оставить на своих должностях вице-премьеров Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина. Окончательное решение по распределению полномочий будет принято после одобрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя правительства РФ Михаила Мишустина с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — передает пресс-служба правительства. Там отметили, что решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций председателя Мишустина с президентом.
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