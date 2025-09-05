Минтранс: Россия и Китай обсуждают взаимное признание водительских прав

Конкретные сроки решения вопроса по взаимному признанию прав пока не называются
Конкретные сроки решения вопроса по взаимному признанию прав пока не называются Фото:

Россия и Китай ведут переговоры о взаимном признании водительских удостоверений, однако сроки реализации этого соглашения пока не определены. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в ходе Восточного экономического форума

«[Признание водительских прав] в формате текущей работы ведется, но каких-то конкретных сроков нет», — сказал Никитин, его слова передает ТАСС. Совет Федерации одобрил протокол с изменениями в соглашении между правительствами России и Китая, который упрощает получение многократных виз профессиональным водителям.

Десятый Восточный экономический форум в настоящее время проходит во Владивостоке, в Дальневосточном федеральном университете, объединяя участников, заинтересованных в обсуждении вопросов взаимодействия ради укрепления мира и развития Дальнего Востока. Ранее замглавы ведомства Дмитрий Зверев уточнял, что переговоры касаются признания водительских прав для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях. Вопрос обсуждается еще с марта 2025 года. В настоящее время граждане России и Китая вынуждены проходить процедуру замены водительских удостоверений при долгосрочном пребывании или работе за границей.

