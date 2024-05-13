Китай объявил о военных учениях в Желтом море

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Учения будут длиться три дня Фото:

Китай запланировал проведение военных учений с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря с 14 по 16 мая. Об этом сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море.

Учения будут проходить с 9:00 утра 14 мая до 17:00 вечера 16 мая по местному времени (с 4:00 по мск 14 мая до 12:00 мск 16 мая). Ведомство на своем сайте опубликовало координаты района, где будут проходить маневры, и объявило о запрете входа в эту зону на время учений.

Ранее сообщалось, что Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, передает RT. Отмечалось, что учения должны были пройти в Бохайском проливе.

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Китай запланировал проведение военных учений с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря с 14 по 16 мая. Об этом сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море. Учения будут проходить с 9:00 утра 14 мая до 17:00 вечера 16 мая по местному времени (с 4:00 по мск 14 мая до 12:00 мск 16 мая). Ведомство на своем сайте опубликовало координаты района, где будут проходить маневры, и объявило о запрете входа в эту зону на время учений. Ранее сообщалось, что Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, передает RT. Отмечалось, что учения должны были пройти в Бохайском проливе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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