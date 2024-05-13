Китай объявил о военных учениях в Желтом море

13 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Учения будут длиться три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай запланировал проведение военных учений с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря с 14 по 16 мая. Об этом сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море. Учения будут проходить с 9:00 утра 14 мая до 17:00 вечера 16 мая по местному времени (с 4:00 по мск 14 мая до 12:00 мск 16 мая). Ведомство на своем сайте опубликовало координаты района, где будут проходить маневры, и объявило о запрете входа в эту зону на время учений. Ранее сообщалось, что Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, передает RT. Отмечалось, что учения должны были пройти в Бохайском проливе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай запланировал проведение военных учений с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря с 14 по 16 мая. Об этом сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море. Учения будут проходить с 9:00 утра 14 мая до 17:00 вечера 16 мая по местному времени (с 4:00 по мск 14 мая до 12:00 мск 16 мая). Ведомство на своем сайте опубликовало координаты района, где будут проходить маневры, и объявило о запрете входа в эту зону на время учений. Ранее сообщалось, что Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, передает RT. Отмечалось, что учения должны были пройти в Бохайском проливе.