13 мая 2024

Niletto выступил на премии со сломанной ногой. Видео

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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , niletto, нилетто, прытков данил
Niletto и Олег Майами вместе спели на премии «Жара» (архивное фото) Фото:

Уральский певец Niletto (Данил Прытков) выступил на премии «Жара Music Awards 2024», несмотря на сломанную ногу. Трансляция выступления велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Артист исполнил совместный с Олегом Майами и Лешей Свиком (все трое родом из Екатеринбурга) трек «Громче города». Однако Свика на выступлении не было, он уехал на свой концерт в Тулу.

«Вот такой номер, как вам? Специально сломали ногу», — иронизирует со сцены Майами.

Также артисты победили в номинации «коллаборация года». Но за статуэткой пошел только Майами. Травму ноги Niletto получил во время игры в баскетбол. Артист был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Восстанавливаться певец будет ближайшие полгода.

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Уральский певец Niletto (Данил Прытков) выступил на премии «Жара Music Awards 2024», несмотря на сломанную ногу. Трансляция выступления велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Артист исполнил совместный с Олегом Майами и Лешей Свиком (все трое родом из Екатеринбурга) трек «Громче города». Однако Свика на выступлении не было, он уехал на свой концерт в Тулу. «Вот такой номер, как вам? Специально сломали ногу», — иронизирует со сцены Майами. Также артисты победили в номинации «коллаборация года». Но за статуэткой пошел только Майами. Травму ноги Niletto получил во время игры в баскетбол. Артист был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Восстанавливаться певец будет ближайшие полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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