Niletto выступил на премии со сломанной ногой. Видео

14 мая 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Niletto и Олег Майами вместе спели на премии «Жара» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский певец Niletto (Данил Прытков) выступил на премии «Жара Music Awards 2024», несмотря на сломанную ногу. Трансляция выступления велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Артист исполнил совместный с Олегом Майами и Лешей Свиком (все трое родом из Екатеринбурга) трек «Громче города». Однако Свика на выступлении не было, он уехал на свой концерт в Тулу. «Вот такой номер, как вам? Специально сломали ногу», — иронизирует со сцены Майами. Также артисты победили в номинации «коллаборация года». Но за статуэткой пошел только Майами. Травму ноги Niletto получил во время игры в баскетбол. Артист был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Восстанавливаться певец будет ближайшие полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский певец Niletto (Данил Прытков) выступил на премии «Жара Music Awards 2024», несмотря на сломанную ногу. Трансляция выступления велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Артист исполнил совместный с Олегом Майами и Лешей Свиком (все трое родом из Екатеринбурга) трек «Громче города». Однако Свика на выступлении не было, он уехал на свой концерт в Тулу. «Вот такой номер, как вам? Специально сломали ногу», — иронизирует со сцены Майами. Также артисты победили в номинации «коллаборация года». Но за статуэткой пошел только Майами. Травму ноги Niletto получил во время игры в баскетбол. Артист был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Восстанавливаться певец будет ближайшие полгода.