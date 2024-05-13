Уральский певец Niletto (Данил Прытков) выступил на премии «Жара Music Awards 2024», несмотря на сломанную ногу. Трансляция выступления велась в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Артист исполнил совместный с Олегом Майами и Лешей Свиком (все трое родом из Екатеринбурга) трек «Громче города». Однако Свика на выступлении не было, он уехал на свой концерт в Тулу.
«Вот такой номер, как вам? Специально сломали ногу», — иронизирует со сцены Майами.
Также артисты победили в номинации «коллаборация года». Но за статуэткой пошел только Майами. Травму ноги Niletto получил во время игры в баскетбол. Артист был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Восстанавливаться певец будет ближайшие полгода.
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