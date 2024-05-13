13 мая 2024

Niletto, Олег Майами и Леша Свик победили в номинации на премии «Жара». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, майами олег, кривиков олег
Забирать награду вышел Олег Майами (архивное фото) Фото:

Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) победили в номинации «коллаборация года» на премии «Жара Music Awards 2024». Такой новостью поделился Свик.

«Спасибо всем, кто голосовал за нас! Мы забрали награду!» — написал певец на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Однако на сцену за статуэткой вышел один лишь Майами. У Niletto сломана нога, а Леша Свик уехал на свой концерт в Тулу.

В этом году певцы выпустили совместный трек «Громче города», который стал настоящим хитом. Также у них есть еще одна популярная совместная песня — «Не вспоминай».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) победили в номинации «коллаборация года» на премии «Жара Music Awards 2024». Такой новостью поделился Свик. «Спасибо всем, кто голосовал за нас! Мы забрали награду!» — написал певец на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Однако на сцену за статуэткой вышел один лишь Майами. У Niletto сломана нога, а Леша Свик уехал на свой концерт в Тулу. В этом году певцы выпустили совместный трек «Громче города», который стал настоящим хитом. Также у них есть еще одна популярная совместная песня — «Не вспоминай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...