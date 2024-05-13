Niletto, Олег Майами и Леша Свик победили в номинации на премии «Жара». Видео

14 мая 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Забирать награду вышел Олег Майами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) победили в номинации «коллаборация года» на премии «Жара Music Awards 2024». Такой новостью поделился Свик. «Спасибо всем, кто голосовал за нас! Мы забрали награду!» — написал певец на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Однако на сцену за статуэткой вышел один лишь Майами. У Niletto сломана нога, а Леша Свик уехал на свой концерт в Тулу. В этом году певцы выпустили совместный трек «Громче города», который стал настоящим хитом. Также у них есть еще одна популярная совместная песня — «Не вспоминай». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) победили в номинации «коллаборация года» на премии «Жара Music Awards 2024». Такой новостью поделился Свик. «Спасибо всем, кто голосовал за нас! Мы забрали награду!» — написал певец на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Однако на сцену за статуэткой вышел один лишь Майами. У Niletto сломана нога, а Леша Свик уехал на свой концерт в Тулу. В этом году певцы выпустили совместный трек «Громче города», который стал настоящим хитом. Также у них есть еще одна популярная совместная песня — «Не вспоминай».