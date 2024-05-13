Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) победили в номинации «коллаборация года» на премии «Жара Music Awards 2024». Такой новостью поделился Свик.
«Спасибо всем, кто голосовал за нас! Мы забрали награду!» — написал певец на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Однако на сцену за статуэткой вышел один лишь Майами. У Niletto сломана нога, а Леша Свик уехал на свой концерт в Тулу.
В этом году певцы выпустили совместный трек «Громче города», который стал настоящим хитом. Также у них есть еще одна популярная совместная песня — «Не вспоминай».
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