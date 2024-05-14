Стало известно, кто в Челябинске зарабатывает от 150 тысяч рублей

В Челябинске больше всех готовы платить руководителю буровой службы
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Зарплату в размере до 150 тысяч рублей в Челябинске может получать инженер-конструктор Фото:

В Челябинске в мае 2024 года больше всего готовы платить руководителю буровой службы. Данному специалисту компания предлагает заработную плату в размере от 150 тысяч рублей и льготные обеды. Также зарплату в размере до 150 тысяч рублей в Челябинске может получать инженер-конструктор, сообщается на сервисе Superjob.

«В Челябинске в мае больше всего готовы платить руководителю буровой службы. Сотруднику при наличии высшего образования и большого опыта работы компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей и льготные обеды. На втором месте — вакансия инженера-конструктора с зарплатой до 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов в Челябинске — токарь-универсал с зарплатой до 120 тысяч рублей. Компания предлагает будущему сотруднику льготные обеды и жилье в случае, если одобренный кандидат окажется иногородним. В рейтинг также вошли вакансии менеджера регионального развития продаж и менеджера по логистике с зарплатами от 100 тысяч рублей.

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В Челябинске в мае 2024 года больше всего готовы платить руководителю буровой службы. Данному специалисту компания предлагает заработную плату в размере от 150 тысяч рублей и льготные обеды. Также зарплату в размере до 150 тысяч рублей в Челябинске может получать инженер-конструктор, сообщается на сервисе Superjob. «В Челябинске в мае больше всего готовы платить руководителю буровой службы. Сотруднику при наличии высшего образования и большого опыта работы компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей и льготные обеды. На втором месте — вакансия инженера-конструктора с зарплатой до 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте. На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов в Челябинске — токарь-универсал с зарплатой до 120 тысяч рублей. Компания предлагает будущему сотруднику льготные обеды и жилье в случае, если одобренный кандидат окажется иногородним. В рейтинг также вошли вакансии менеджера регионального развития продаж и менеджера по логистике с зарплатами от 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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