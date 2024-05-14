Подозреваемый в изнасиловании школьницы учитель улетел из Екатеринбурга

15 мая 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Мужчина мог купить билет, чтобы скрыться от полиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Учитель ОБЖ, подозреваемый в изнасиловании девочки-инвалида, может скрываться в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Мужчина в начале мая купил билет на самолет из Екатеринбурга в Хабаровск. Возможно, сейчас он находится именно там», — пояснил собеседник агентства. На педагога составлена ориентировка, его ищут. Предварительно установлено, что в начале апреля он пригласил к себе в гости бывшую ученицу, которая имеет инвалидность при ДЦП. Как позже призналась девочка родным, учитель ее изнасиловал. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать происшествие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учитель ОБЖ, подозреваемый в изнасиловании девочки-инвалида, может скрываться в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Мужчина в начале мая купил билет на самолет из Екатеринбурга в Хабаровск. Возможно, сейчас он находится именно там», — пояснил собеседник агентства. На педагога составлена ориентировка, его ищут. Предварительно установлено, что в начале апреля он пригласил к себе в гости бывшую ученицу, которая имеет инвалидность при ДЦП. Как позже призналась девочка родным, учитель ее изнасиловал. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать происшествие.