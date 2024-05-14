14 мая 2024

Подозреваемый в изнасиловании школьницы учитель улетел из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Мужчина мог купить билет, чтобы скрыться от полиции Фото:

Учитель ОБЖ, подозреваемый в изнасиловании девочки-инвалида, может скрываться в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мужчина в начале мая купил билет на самолет из Екатеринбурга в Хабаровск. Возможно, сейчас он находится именно там», — пояснил собеседник агентства.

На педагога составлена ориентировка, его ищут. Предварительно установлено, что в начале апреля он пригласил к себе в гости бывшую ученицу, которая имеет инвалидность при ДЦП. Как позже призналась девочка родным, учитель ее изнасиловал. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать происшествие.

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Учитель ОБЖ, подозреваемый в изнасиловании девочки-инвалида, может скрываться в Хабаровске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Мужчина в начале мая купил билет на самолет из Екатеринбурга в Хабаровск. Возможно, сейчас он находится именно там», — пояснил собеседник агентства. На педагога составлена ориентировка, его ищут. Предварительно установлено, что в начале апреля он пригласил к себе в гости бывшую ученицу, которая имеет инвалидность при ДЦП. Как позже призналась девочка родным, учитель ее изнасиловал. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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