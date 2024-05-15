Зам Куйвашева устранился от скандала с бунтующими врачами онкодиспансера

«Социальный» замгубернатора Креков не стал вмешиваться в бунт онкологов

15 мая 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Павел Креков курирует соцблок в правительстве Фото: Илья Московец © URA.RU Замгубернатора Свердловской области Павел Креков, курирующий медицину, до сих пор не вмешался в конфликт вокруг онкодиспансера, где против главврача Бориса Мейлаха взбунтовался коллектив. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину. По его словам, «все сейчас ждут решения от Крекова». «Но он свою позицию не озвучивает. Вероятно, дожидаясь главу региона (Евгения Куйвашева — прим. ред.)», — полагает собеседник. И в этом большой риск, настаивает он. «Ведь широко известно, что губернатор не любит, когда на него перекладывают ответственность», — объяснил источник. По данным агентства, Креков сейчас находится в командировке в Москве. Его телефон оказался выключен. Конфликт вокруг онкодиспансера разворачивается с тех пор, как Мейлах возглавил учреждение в январе 2022 года. Наиболее ярко он проявился несколько дней назад: врачи написали обращение к главе областного минздрава Андрею Карлову и Куйвашеву, потребовав отставки Мейлаха. Его руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. Подробнее — в материале URA.RU. Вечером 14 мая Карлов встретился с недовольными. Но обсуждать с журналистами итоги беседы чиновник не стал и другим советовал комментариев не давать. Позиция министра не ясна: одни источники URA.RU говорят, что он совершенно точно не будет вступаться за Мейлаха, другие — что они едва ли не друзья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков, курирующий медицину, до сих пор не вмешался в конфликт вокруг онкодиспансера, где против главврача Бориса Мейлаха взбунтовался коллектив. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину. По его словам, «все сейчас ждут решения от Крекова». «Но он свою позицию не озвучивает. Вероятно, дожидаясь главу региона (Евгения Куйвашева — прим. ред.)», — полагает собеседник. И в этом большой риск, настаивает он. «Ведь широко известно, что губернатор не любит, когда на него перекладывают ответственность», — объяснил источник. По данным агентства, Креков сейчас находится в командировке в Москве. Его телефон оказался выключен. Конфликт вокруг онкодиспансера разворачивается с тех пор, как Мейлах возглавил учреждение в январе 2022 года. Наиболее ярко он проявился несколько дней назад: врачи написали обращение к главе областного минздрава Андрею Карлову и Куйвашеву, потребовав отставки Мейлаха. Его руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. Подробнее — в материале URA.RU. Вечером 14 мая Карлов встретился с недовольными. Но обсуждать с журналистами итоги беседы чиновник не стал и другим советовал комментариев не давать. Позиция министра не ясна: одни источники URA.RU говорят, что он совершенно точно не будет вступаться за Мейлаха, другие — что они едва ли не друзья.