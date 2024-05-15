ВОЗ обвинила популярный продукт в гибели людей от сердечно-сосудистых заболеваний

ВОЗ призвала жителей Европы отказаться от соли

15 мая 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Европе от чрезмерного употребления соли погибает ежедневно 10 тысяч человек, согласно данным ВОЗ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Европе чрезмерное употребление соли является главной причиной смерти 10 тысяч человек ежедневно. Они погибают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), вызванных большим количеством соли в организме. Об этом говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Большинство людей в Европейском регионе ВОЗ потребляют слишком много соли, и более чем каждый третий взрослый в возрасте 30-79 лет страдает гипертонией. <…> Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти в Европейском регионе», — передает РИА Новости информацию из организации. Отмечается, что каждый год большое употребление соли вызывает свыше 42,5% смертей, то есть ежедневно умирает 10 тысяч человек. Мужчины в Европейском регионе подвержены риску смерти от ССЗ почти в 2,5 раза выше, чем женщины, сообщает ВОЗ. Кроме того, отмечается значительное географическое различие: в Восточной Европе и Центральной Азии вероятность смерти от ССЗ в возрасте 30-69 лет почти в пять раз выше, чем в Западной Европе. «Четыре миллиона человек ежегодно умирают от ССЗ, в основном среди мужчин, особенно в восточной части нашего региона ВОЗ. Реализация целенаправленной политики по сокращению потребления соли на 25% может спасти, по оценкам, 900 тысяч жизней к 2030 году», — заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он подчеркнул важность внедрения научно обоснованных подходов к профилактике и лечению сердечно-сосудистых, а также целенаправленной политики по сокращению потребления соли. Ранее врач-диетолог Наталья Денисова сообщила, что употребление зелени поможет вывести воду из организма и снизить артериальное давление. Также, по ее словам, для людей с гипертонией следует употреблять петрушку, укроп и листовой салат и ограничить потребление соли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Европе чрезмерное употребление соли является главной причиной смерти 10 тысяч человек ежедневно. Они погибают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), вызванных большим количеством соли в организме. Об этом говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Большинство людей в Европейском регионе ВОЗ потребляют слишком много соли, и более чем каждый третий взрослый в возрасте 30-79 лет страдает гипертонией. <…> Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти в Европейском регионе», — передает РИА Новости информацию из организации. Отмечается, что каждый год большое употребление соли вызывает свыше 42,5% смертей, то есть ежедневно умирает 10 тысяч человек. Мужчины в Европейском регионе подвержены риску смерти от ССЗ почти в 2,5 раза выше, чем женщины, сообщает ВОЗ. Кроме того, отмечается значительное географическое различие: в Восточной Европе и Центральной Азии вероятность смерти от ССЗ в возрасте 30-69 лет почти в пять раз выше, чем в Западной Европе. «Четыре миллиона человек ежегодно умирают от ССЗ, в основном среди мужчин, особенно в восточной части нашего региона ВОЗ. Реализация целенаправленной политики по сокращению потребления соли на 25% может спасти, по оценкам, 900 тысяч жизней к 2030 году», — заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он подчеркнул важность внедрения научно обоснованных подходов к профилактике и лечению сердечно-сосудистых, а также целенаправленной политики по сокращению потребления соли. Ранее врач-диетолог Наталья Денисова сообщила, что употребление зелени поможет вывести воду из организма и снизить артериальное давление. Также, по ее словам, для людей с гипертонией следует употреблять петрушку, укроп и листовой салат и ограничить потребление соли.