В центре Белгорода раздались взрывы

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ВСУ наносят удары по Белгороду, пишут СМИ
ВСУ наносят удары по Белгороду, пишут СМИ Фото:
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В Белгороде прозвучали взрывы. Об этом сообщают СМИ. В городе звучит ракетная опасность.

“Серия взрывов слышна в центре Белгорода”, – передает РИА Новости. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей перебраться в укрытия и безопасное место.

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В Белгороде прозвучали взрывы. Об этом сообщают СМИ. В городе звучит ракетная опасность. “Серия взрывов слышна в центре Белгорода”, – передает РИА Новости. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей перебраться в укрытия и безопасное место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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