В центре Белгорода раздались взрывы

ВСУ наносят удары по Белгороду, пишут СМИ
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгороде прозвучали взрывы. Об этом сообщают СМИ. В городе звучит ракетная опасность.
“Серия взрывов слышна в центре Белгорода”, – передает РИА Новости. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей перебраться в укрытия и безопасное место.
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