Развожаев предупредил севастопольцев об упавших осколках и суббоеприпасах

19 мая 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Атака дронов ВСУ произошла ночью 19 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атаки Вооруженных сил Украины на территорию Севастополя упали осколки и суббоеприпасы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. «В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей не приближаться к опасным предметам. При обнаружении осколков рекомендуется сообщил оперативным службам. Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ пытаются атаковать Севастополь. Он заявил, что российские средства ПВО отражают атаку со стороны противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки Вооруженных сил Украины на территорию Севастополя упали осколки и суббоеприпасы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. «В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей не приближаться к опасным предметам. При обнаружении осколков рекомендуется сообщил оперативным службам. Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ пытаются атаковать Севастополь. Он заявил, что российские средства ПВО отражают атаку со стороны противника.