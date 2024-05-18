18 мая 2024

Развожаев предупредил севастопольцев об упавших осколках и суббоеприпасах

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Атака дронов ВСУ произошла ночью 19 мая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После атаки Вооруженных сил Украины на территорию Севастополя упали осколки и суббоеприпасы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей не приближаться к опасным предметам. При обнаружении осколков рекомендуется сообщил оперативным службам.

Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ пытаются атаковать Севастополь. Он заявил, что российские средства ПВО отражают атаку со стороны противника.

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После атаки Вооруженных сил Украины на территорию Севастополя упали осколки и суббоеприпасы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. «В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей не приближаться к опасным предметам. При обнаружении осколков рекомендуется сообщил оперативным службам. Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ пытаются атаковать Севастополь. Он заявил, что российские средства ПВО отражают атаку со стороны противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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