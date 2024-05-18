Развожаев предупредил севастопольцев об упавших осколках и суббоеприпасах

Атака дронов ВСУ произошла ночью 19 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После атаки Вооруженных сил Украины на территорию Севастополя упали осколки и суббоеприпасы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
«В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал местных жителей не приближаться к опасным предметам. При обнаружении осколков рекомендуется сообщил оперативным службам.
Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ пытаются атаковать Севастополь. Он заявил, что российские средства ПВО отражают атаку со стороны противника.
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