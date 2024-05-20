Участок улицы Тимирязева перекроют с 21 мая по 10 июня из-за капремонта теплосети
В Челябинске с 21 мая по 10 июня перекроют участок улицы Тимирязева. Причиной послужил капитальный ремонт теплосети, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«В связи с капремонтом теплосети с 6:00 21 мая до 22:00 10 июня закрывается движение транспорта по улице Тимирязева. Ограничения будут введены в районе дома № 25», — сообщили в мэрии.
Кроме того, 21 мая в столице региона начинается первый этап опрессовки. Горячую воду отключат в более полутора тысяч домов. Полный список адресов — в материале URA.RU.
Участок улицы перекроют с 21 мая по 10 июня
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