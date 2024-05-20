В Челябинске на две недели перекроют улицу из-за ремонта теплосети. Карта

20 мая 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Участок улицы Тимирязева перекроют с 21 мая по 10 июня из-за капремонта теплосети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 21 мая по 10 июня перекроют участок улицы Тимирязева. Причиной послужил капитальный ремонт теплосети, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с капремонтом теплосети с 6:00 21 мая до 22:00 10 июня закрывается движение транспорта по улице Тимирязева. Ограничения будут введены в районе дома № 25», — сообщили в мэрии. Кроме того, 21 мая в столице региона начинается первый этап опрессовки. Горячую воду отключат в более полутора тысяч домов. Полный список адресов — в материале URA.RU. Участок улицы перекроют с 21 мая по 10 июня карта: telegram-канал мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 21 мая по 10 июня перекроют участок улицы Тимирязева. Причиной послужил капитальный ремонт теплосети, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с капремонтом теплосети с 6:00 21 мая до 22:00 10 июня закрывается движение транспорта по улице Тимирязева. Ограничения будут введены в районе дома № 25», — сообщили в мэрии. Кроме того, 21 мая в столице региона начинается первый этап опрессовки. Горячую воду отключат в более полутора тысяч домов. Полный список адресов — в материале URA.RU.