В Челябинске на две недели перекроют улицу из-за ремонта теплосети. Карта

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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, монтажник, труба, теплосети, теплосети, чктс, рабочий, тепломагистраль
Участок улицы Тимирязева перекроют с 21 мая по 10 июня из-за капремонта теплосети Фото:

В Челябинске с 21 мая по 10 июня перекроют участок улицы Тимирязева. Причиной послужил капитальный ремонт теплосети, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В связи с капремонтом теплосети с 6:00 21 мая до 22:00 10 июня закрывается движение транспорта по улице Тимирязева. Ограничения будут введены в районе дома № 25», — сообщили в мэрии.

Кроме того, 21 мая в столице региона начинается первый этап опрессовки. Горячую воду отключат в более полутора тысяч домов. Полный список адресов — в материале URA.RU.

Участок улицы перекроют с 21 мая по 10 июня
Участок улицы перекроют с 21 мая по 10 июня

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В Челябинске с 21 мая по 10 июня перекроют участок улицы Тимирязева. Причиной послужил капитальный ремонт теплосети, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с капремонтом теплосети с 6:00 21 мая до 22:00 10 июня закрывается движение транспорта по улице Тимирязева. Ограничения будут введены в районе дома № 25», — сообщили в мэрии. Кроме того, 21 мая в столице региона начинается первый этап опрессовки. Горячую воду отключат в более полутора тысяч домов. Полный список адресов — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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