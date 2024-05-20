«Уралвагонзавод» взыскал 55 млн рублей за использование своих брендов

20 мая 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

УВЗ активно борется с неправомерным использованием своих товарных знаков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) зафиксировал более 170 случаев неправомерного использования своих товарных знаков и названий с 2021 по 2023 годы. Общая сумма исков, поданных в связи с этими нарушениями, составила 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия. «Применение новых подходов к защите объектов интеллектуальной собственности усилило правовую позицию УВЗ в борьбе с недобросовестными конкурентами, сохранило положительную деловую репутацию. Коммерческие обозначения АО «Концерн «Уралвагонзавод» охраняются на территории Москвы, Башкортостана, Челябинской, Свердловской, Омской областей», — отметили пресс-службе завода. В рамках усиления защиты своих прав, УВЗ начал использовать новые средства, включая закрепление права на коммерческие обозначения. Только за последние пять месяцев в открытый реестр было включено восемь таких обозначений, охватывающих различные регионы России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) зафиксировал более 170 случаев неправомерного использования своих товарных знаков и названий с 2021 по 2023 годы. Общая сумма исков, поданных в связи с этими нарушениями, составила 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия. «Применение новых подходов к защите объектов интеллектуальной собственности усилило правовую позицию УВЗ в борьбе с недобросовестными конкурентами, сохранило положительную деловую репутацию. Коммерческие обозначения АО «Концерн «Уралвагонзавод» охраняются на территории Москвы, Башкортостана, Челябинской, Свердловской, Омской областей», — отметили пресс-службе завода. В рамках усиления защиты своих прав, УВЗ начал использовать новые средства, включая закрепление права на коммерческие обозначения. Только за последние пять месяцев в открытый реестр было включено восемь таких обозначений, охватывающих различные регионы России.