«Уралвагонзавод» взыскал 55 млн рублей за использование своих брендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
УВЗ активно борется с неправомерным использованием своих товарных знаков (архивное фото) Фото:

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) зафиксировал более 170 случаев неправомерного использования своих товарных знаков и названий с 2021 по 2023 годы. Общая сумма исков, поданных в связи с этими нарушениями, составила 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Применение новых подходов к защите объектов интеллектуальной собственности усилило правовую позицию УВЗ в борьбе с недобросовестными конкурентами, сохранило положительную деловую репутацию. Коммерческие обозначения АО «Концерн «Уралвагонзавод» охраняются на территории Москвы, Башкортостана, Челябинской, Свердловской, Омской областей», — отметили пресс-службе завода.

В рамках усиления защиты своих прав, УВЗ начал использовать новые средства, включая закрепление права на коммерческие обозначения. Только за последние пять месяцев в открытый реестр было включено восемь таких обозначений, охватывающих различные регионы России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) зафиксировал более 170 случаев неправомерного использования своих товарных знаков и названий с 2021 по 2023 годы. Общая сумма исков, поданных в связи с этими нарушениями, составила 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия. «Применение новых подходов к защите объектов интеллектуальной собственности усилило правовую позицию УВЗ в борьбе с недобросовестными конкурентами, сохранило положительную деловую репутацию. Коммерческие обозначения АО «Концерн «Уралвагонзавод» охраняются на территории Москвы, Башкортостана, Челябинской, Свердловской, Омской областей», — отметили пресс-службе завода. В рамках усиления защиты своих прав, УВЗ начал использовать новые средства, включая закрепление права на коммерческие обозначения. Только за последние пять месяцев в открытый реестр было включено восемь таких обозначений, охватывающих различные регионы России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...