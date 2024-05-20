Как челябинцам пожаловаться на маршрутки без валидаторов

Жителям Челябинска разрешили ездить на маршрутках бесплатно

21 мая 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Если нет валидатора и наличных, можно ехать бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры маршруток в Челябинске, переведенных на регтариф, могут пожаловаться на отсутствие валидаторов, а если нет и наличных денег, то ехать бесплатно. Каждая жалоба станет основанием для штрафа и будет способствовать приобретению валидаторов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Перевозчики уточнили, что в случае, если водитель отказался предоставить терминал для безналичной оплаты проезда (валидатор — прим. ред.) и у пассажира отсутствует возможность оплатить проезд наличными, пассажир вправе ехать бесплатно. За каждый установленный факт нарушений условий контракта перевозчику выставляются штрафные санкции по итогам работы за каждый отчетный месяц (1000 рублей за каждый случай)», — сообщили в пресс-службе регионального минтранса. В минтрансе уточнили, что это касается муниципальных маршрутов регулярных перевозок, которые переведены на регулируемые тарифы. Перевозчики по указанным контрактам обязаны оборудовать системой безналичной оплаты проезда 100% транспортных средств. Также в салоне должна быть размещена информация о тарифах, а водитель не может брать плату переводами с банковской карты. Благодаря жалобам, которые можно направить по каждому факту нарушения в приемную сайта ведомства, перевозчику будут вынесены штрафы, что будет способствовать оснащению маршруток валидаторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры маршруток в Челябинске, переведенных на регтариф, могут пожаловаться на отсутствие валидаторов, а если нет и наличных денег, то ехать бесплатно. Каждая жалоба станет основанием для штрафа и будет способствовать приобретению валидаторов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Перевозчики уточнили, что в случае, если водитель отказался предоставить терминал для безналичной оплаты проезда (валидатор — прим. ред.) и у пассажира отсутствует возможность оплатить проезд наличными, пассажир вправе ехать бесплатно. За каждый установленный факт нарушений условий контракта перевозчику выставляются штрафные санкции по итогам работы за каждый отчетный месяц (1000 рублей за каждый случай)», — сообщили в пресс-службе регионального минтранса. В минтрансе уточнили, что это касается муниципальных маршрутов регулярных перевозок, которые переведены на регулируемые тарифы. Перевозчики по указанным контрактам обязаны оборудовать системой безналичной оплаты проезда 100% транспортных средств. Также в салоне должна быть размещена информация о тарифах, а водитель не может брать плату переводами с банковской карты. Благодаря жалобам, которые можно направить по каждому факту нарушения в приемную сайта ведомства, перевозчику будут вынесены штрафы, что будет способствовать оснащению маршруток валидаторами.