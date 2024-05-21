Заморозки до -3 градусов задержатся в Челябинской области до 25 мая. Скрин

21 мая 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Ночные заморозки останутся в регионе еще несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области задержатся ночные заморозки: до 25 мая по ночам в воздухе и на почве ожидается до трех градусов мороза. Об этом сообщают синоптики челябинского метеоцентра. «В ночь на четверг, 23 мая, ожидается +2,+7, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. В ночь на пятницу, 24 мая, 0,+3, в горах и низинах заморозки до -3», — говорится на сайте метеорологов. Дневные температуры 23 мая составят +9,+14, 25 мая +8,+13. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области задержатся ночные заморозки: до 25 мая по ночам в воздухе и на почве ожидается до трех градусов мороза. Об этом сообщают синоптики челябинского метеоцентра. «В ночь на четверг, 23 мая, ожидается +2,+7, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. В ночь на пятницу, 24 мая, 0,+3, в горах и низинах заморозки до -3», — говорится на сайте метеорологов. Дневные температуры 23 мая составят +9,+14, 25 мая +8,+13. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.