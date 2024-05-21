Заморозки до -3 градусов задержатся в Челябинской области до 25 мая. Скрин

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Ночные заморозки останутся в регионе еще несколько дней Фото:

В Челябинской области задержатся ночные заморозки: до 25 мая по ночам в воздухе и на почве ожидается до трех градусов мороза. Об этом сообщают синоптики челябинского метеоцентра.

«В ночь на четверг, 23 мая, ожидается +2,+7, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. В ночь на пятницу, 24 мая, 0,+3, в горах и низинах заморозки до -3», — говорится на сайте метеорологов.

Дневные температуры 23 мая составят +9,+14, 25 мая +8,+13. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.

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В Челябинской области задержатся ночные заморозки: до 25 мая по ночам в воздухе и на почве ожидается до трех градусов мороза. Об этом сообщают синоптики челябинского метеоцентра. «В ночь на четверг, 23 мая, ожидается +2,+7, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. В ночь на пятницу, 24 мая, 0,+3, в горах и низинах заморозки до -3», — говорится на сайте метеорологов. Дневные температуры 23 мая составят +9,+14, 25 мая +8,+13. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Заморозки вернулись в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. За последнюю неделю метеорологи неоднократно предупреждали жителей региона о том, что ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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