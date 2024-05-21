Что известно о свердловских силовиках, у которых прошли обыски

В Екатеринбурге прошли обыски у главного борца с коррупцией и шефа УФНС

21 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Что вменяют начальнику свердловского УЭБиПК, пока неизвестно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков В Екатеринбурге прошли обыски у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и, предположительно, руководителя свердловского УФНС Сергея Логинова. Полновесным начальником Дьяков стал лишь в начале текущего года, а Логинов аж в 2011-м. Все, что известно о них и в целом о деле, — в сбойке URA.RU. Обыски Утром 21 мая стало известно об обысках у Дьякова. Предположительно, оперативники работали в его квартире и на рабочем месте. Информация о визите силовиков к Логинову появилась позднее. Третьим фигурантом упоминается некий сотрудник екатеринбургской полиции. Новость по теме Что известно об арестованной экс-невестке Чернецкого Мероприятия проводили московские оперативники ФСБ, отмечал инсайдер агентства. Несколько источников заявили URA.RU, что Дьяков был задержан. По неподтвержденным данным, силовики задержали и Логинова. При этом собеседник в окружении налоговика говорил, что это неправда. В свердловских силовых структурах уверяют, что не владеют информацией. В чем именно подозревают Дьякова, неизвестно. По неофициальной версии, он может быть связан с уголовным делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Ченецкого Анастасии. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, Чернецкая, Алексей Шахмаев (директор АО «ТТК-Екатеринбург») и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Что известно о Дьякове Полновесным начальником свердловского УЭБиПК Дьяков стал в январе текущего года. До этого он полгода работал с приставкой врио. На этом посту он сменил полковника Рашида Даулетова. В ОБЭП Дьяков работает с 2000-х, но карьеру начинал в налоговом отделе. По слухам, кандидатуру Дьякова на пост шефа УЭБиПК продвигал бывший начальник полковник Сергей Чуваков, который в свою очередь является ставленником другого высокопоставленного экс-силовика — Олега Курача. Он тоже был начальником ОБЭП, вышел на пенсию в 2018 году. Что известно о Логинове Логинов родился в 1966 году в Чусовом (Пермский край). В налоговых органах работает с 1991 года. Замещал должности начальника отдела, заместителя начальника, начальника Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. В 2007-м получил должность начальника инспекции ФНС России межрайонного уровня. Через четыре года стал начальником УФНС по Свердловской области. На посту он сменил Аркадия Саитова, который по данным URA.RU, был освобожден от должности из-за низких показателей проверок. В 2005 году Логинова наградили знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы». По некоторым данным, накануне Логинов прощался с коллективом. У него истек контракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошли обыски у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и, предположительно, руководителя свердловского УФНС Сергея Логинова. Полновесным начальником Дьяков стал лишь в начале текущего года, а Логинов аж в 2011-м. Все, что известно о них и в целом о деле, — в сбойке URA.RU. Утром 21 мая стало известно об обысках у Дьякова. Предположительно, оперативники работали в его квартире и на рабочем месте. Информация о визите силовиков к Логинову появилась позднее. Третьим фигурантом упоминается некий сотрудник екатеринбургской полиции. Мероприятия проводили московские оперативники ФСБ, отмечал инсайдер агентства. Несколько источников заявили URA.RU, что Дьяков был задержан. По неподтвержденным данным, силовики задержали и Логинова. При этом собеседник в окружении налоговика говорил, что это неправда. В свердловских силовых структурах уверяют, что не владеют информацией. В чем именно подозревают Дьякова, неизвестно. По неофициальной версии, он может быть связан с уголовным делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Ченецкого Анастасии. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, Чернецкая, Алексей Шахмаев (директор АО «ТТК-Екатеринбург») и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Полновесным начальником свердловского УЭБиПК Дьяков стал в январе текущего года. До этого он полгода работал с приставкой врио. На этом посту он сменил полковника Рашида Даулетова. В ОБЭП Дьяков работает с 2000-х, но карьеру начинал в налоговом отделе. По слухам, кандидатуру Дьякова на пост шефа УЭБиПК продвигал бывший начальник полковник Сергей Чуваков, который в свою очередь является ставленником другого высокопоставленного экс-силовика — Олега Курача. Он тоже был начальником ОБЭП, вышел на пенсию в 2018 году. Логинов родился в 1966 году в Чусовом (Пермский край). В налоговых органах работает с 1991 года. Замещал должности начальника отдела, заместителя начальника, начальника Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. В 2007-м получил должность начальника инспекции ФНС России межрайонного уровня. Через четыре года стал начальником УФНС по Свердловской области. На посту он сменил Аркадия Саитова, который по данным URA.RU, был освобожден от должности из-за низких показателей проверок. В 2005 году Логинова наградили знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы». По некоторым данным, накануне Логинов прощался с коллективом. У него истек контракт.