21 мая 2024

Свердловчанка разбила голову, упав с электросамоката на трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина упала с самоката утром 20 мая
Женщина упала с самоката утром 20 мая Фото:

На трассе, следующей из поселка Верхняя Синячиха до города Ирбит (Свердловская область), 56-летняя женщина упала с электросамоката во время движения и получила тяжелую травму головы. Мощность ее самоката приравнивается к мопеду, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«56-летняя женщина, управляя электросамокатом Kugoo Kirin C1+, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства и допустила падение. В результате ДТП женщина получила тяжёлую травму головы и была госпитализирована в Алапаевскую городскую больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.

Мощность двигателя данного самоката — 500 Вт, что приравнивается к мопеду. Прав на управление таким видом транспорта у жительницы села Голубковского не было, за что на нее был составлен административный материал, а также за езду без шлема.

Для управления таким самокатом необходимы права на мопед
Для управления таким самокатом необходимы права на мопед
Фото:

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На трассе, следующей из поселка Верхняя Синячиха до города Ирбит (Свердловская область), 56-летняя женщина упала с электросамоката во время движения и получила тяжелую травму головы. Мощность ее самоката приравнивается к мопеду, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «56-летняя женщина, управляя электросамокатом Kugoo Kirin C1+, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства и допустила падение. В результате ДТП женщина получила тяжёлую травму головы и была госпитализирована в Алапаевскую городскую больницу», — говорится в telegram-канале ведомства. Мощность двигателя данного самоката — 500 Вт, что приравнивается к мопеду. Прав на управление таким видом транспорта у жительницы села Голубковского не было, за что на нее был составлен административный материал, а также за езду без шлема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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