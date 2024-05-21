На трассе, следующей из поселка Верхняя Синячиха до города Ирбит (Свердловская область), 56-летняя женщина упала с электросамоката во время движения и получила тяжелую травму головы. Мощность ее самоката приравнивается к мопеду, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«56-летняя женщина, управляя электросамокатом Kugoo Kirin C1+, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства и допустила падение. В результате ДТП женщина получила тяжёлую травму головы и была госпитализирована в Алапаевскую городскую больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.
Мощность двигателя данного самоката — 500 Вт, что приравнивается к мопеду. Прав на управление таким видом транспорта у жительницы села Голубковского не было, за что на нее был составлен административный материал, а также за езду без шлема.
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