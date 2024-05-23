Свердловский инспектор ГИБДД заплатит полмиллиона за то, что брал взятки

Суд запретил подсудимому работать в правоохранительных органах пять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего инспектора ГИБДД в городе Серов Свердловской области оштрафовали на 510 тысяч рублей, передает СУ СК России по Свердловской области. Мужчину признали виновным по нескольким эпизодам, все они связаны с коррупцией.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием СКР и судом установлено, что указанные преступления были совершены подсудимым в 2021 году, когда он получал незаконное денежное вознаграждение от представителей юридических лиц за непривлечение к административной ответственности по фактам выявленных в их деятельности нарушениям в сфере дорожного движения», сказано в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

В другом случае подсудимый получил взятку и обещал освободить виновное лицо от административной ответственности. Хотя в силу своих должностных обязанностей полицейский повлиять на решение этого вопроса не мог и не собирался этого делать.

33-летний мужчина служил в полиции с 2021 по 2023 год. Суд назначил подсудимому штраф в размере 510 тысяч рублей, и запретил на пять лет занимать должность в правоохранительных органах.