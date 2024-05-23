Уборщице челябинской больницы предложили заплатить, чтобы стать санитаркой

Документы предложили оформить за свой счет Фото: Илья Московец © URA.RU

Уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска Челябинской области, которых обязали работать санитарками без увеличения зарплаты, обвинили в отсутствии переподготовки и медицинского образования. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Сотрудницы рассказали URA.RU о том, что обучение стоит пять тысяч рублей, которые нужно оформить за свой счет.

«В связи с тем, что данный сотрудник не прошел специальную переподготовку по профилю „санитарка“ и не имеет медицинского образования, ей была предложена должность уборщика служебных помещений. С предложением женщина согласилась. Дополнительно сотрудника пригласили к руководителю на личную беседу», — цитирует информацию медучреждения пресс-службе регионального минздрава.

В свою очередь уборщицы, которых перевели на эти должности около четырех лет назад, заявили, что курсы переподготовки проводятся онлайн и стоят пять тысяч рублей. Эти деньги придется изъять из скромной зарплаты.

«Наше согласие никто не спрашивал по поводу работы уборщицами, просто поставили перед фактом. В других отделениях уборщиц переводили обратно на работу санитарками без дополнительного обучения», — отметили сотрудницы больницы.

Также уборщицы сообщили, что прежде учиться им никто не предлагал, хотя желание получить такие документы есть. Кроме того, они сообщили URA.RU, что к моменту подготовки новости никто на разговор к руководителю уборщиц не приглашал.

Ранее URA.RU сообщало, что вместо санитарок к больным Еманжелинска отправляют уборщиц. Фактически сотрудницы сутками трудятся на двух должностях, контактируя с пациентами и их анализами, зарабатывая при этом около 20 тысяч рублей. По данному сообщению инициирована проверка областной прокуратуры.