Уборщице челябинской больницы предложили заплатить, чтобы стать санитаркой

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, уборщица, швабра, больничный коридор, ведро, медицинский персонал, санитарка
Документы предложили оформить за свой счет Фото:

Уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска Челябинской области, которых обязали работать санитарками без увеличения зарплаты, обвинили в отсутствии переподготовки и медицинского образования. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Сотрудницы рассказали URA.RU о том, что обучение стоит пять тысяч рублей, которые нужно оформить за свой счет.

«В связи с тем, что данный сотрудник не прошел специальную переподготовку по профилю „санитарка“ и не имеет медицинского образования, ей была предложена должность уборщика служебных помещений. С предложением женщина согласилась. Дополнительно сотрудника пригласили к руководителю на личную беседу», — цитирует информацию медучреждения пресс-службе регионального минздрава.

В свою очередь уборщицы, которых перевели на эти должности около четырех лет назад, заявили, что курсы переподготовки проводятся онлайн и стоят пять тысяч рублей. Эти деньги придется изъять из скромной зарплаты.

«Наше согласие никто не спрашивал по поводу работы уборщицами, просто поставили перед фактом. В других отделениях уборщиц переводили обратно на работу санитарками без дополнительного обучения», — отметили сотрудницы больницы.

Также уборщицы сообщили, что прежде учиться им никто не предлагал, хотя желание получить такие документы есть. Кроме того, они сообщили URA.RU, что к моменту подготовки новости никто на разговор к руководителю уборщиц не приглашал.

Ранее URA.RU сообщало, что вместо санитарок к больным Еманжелинска отправляют уборщиц. Фактически сотрудницы сутками трудятся на двух должностях, контактируя с пациентами и их анализами, зарабатывая при этом около 20 тысяч рублей. По данному сообщению инициирована проверка областной прокуратуры.

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Уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска Челябинской области, которых обязали работать санитарками без увеличения зарплаты, обвинили в отсутствии переподготовки и медицинского образования. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Сотрудницы рассказали URA.RU о том, что обучение стоит пять тысяч рублей, которые нужно оформить за свой счет. «В связи с тем, что данный сотрудник не прошел специальную переподготовку по профилю „санитарка“ и не имеет медицинского образования, ей была предложена должность уборщика служебных помещений. С предложением женщина согласилась. Дополнительно сотрудника пригласили к руководителю на личную беседу», — цитирует информацию медучреждения пресс-службе регионального минздрава. В свою очередь уборщицы, которых перевели на эти должности около четырех лет назад, заявили, что курсы переподготовки проводятся онлайн и стоят пять тысяч рублей. Эти деньги придется изъять из скромной зарплаты. «Наше согласие никто не спрашивал по поводу работы уборщицами, просто поставили перед фактом. В других отделениях уборщиц переводили обратно на работу санитарками без дополнительного обучения», — отметили сотрудницы больницы. Также уборщицы сообщили, что прежде учиться им никто не предлагал, хотя желание получить такие документы есть. Кроме того, они сообщили URA.RU, что к моменту подготовки новости никто на разговор к руководителю уборщиц не приглашал. Ранее URA.RU сообщало, что вместо санитарок к больным Еманжелинска отправляют уборщиц. Фактически сотрудницы сутками трудятся на двух должностях, контактируя с пациентами и их анализами, зарабатывая при этом около 20 тысяч рублей. По данному сообщению инициирована проверка областной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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