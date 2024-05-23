Циклон вернет потепление в Свердловскую область

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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, весна, самокат, яблони, цветущие деревья
Весна вернется на Урал всего на один день Фото:

Северо-атлантический циклон принесет потепление в Свердловскую область, но ненадолго. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр».

«Заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности -6 °C, сохранятся ночью 24 мая. В субботу 25 мая северо-атлантический циклон принесет облачность, дождь, кратковременное потепление до 18-23 °C. Заморозки ночью 25 мая вероятны в основном на крайнем юге и юго-востоке Свердловской области -0,-3 °C», — спрогнозировали синоптики.

Потепление продлится всего один день, потому что в воскресенье, 26 мая, похолодает до 7-12 °C ночью, на севере — до 0,+5 °C. Днем ожидается 10-15°, на севере до 5°. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. На севере осадки возможны с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь.

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Северо-атлантический циклон принесет потепление в Свердловскую область, но ненадолго. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «Заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности -6 °C, сохранятся ночью 24 мая. В субботу 25 мая северо-атлантический циклон принесет облачность, дождь, кратковременное потепление до 18-23 °C. Заморозки ночью 25 мая вероятны в основном на крайнем юге и юго-востоке Свердловской области -0,-3 °C», — спрогнозировали синоптики. Потепление продлится всего один день, потому что в воскресенье, 26 мая, похолодает до 7-12 °C ночью, на севере — до 0,+5 °C. Днем ожидается 10-15°, на севере до 5°. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. На севере осадки возможны с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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