Циклон вернет потепление в Свердловскую область

23 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Весна вернется на Урал всего на один день Фото: Размик Закарян © URA.RU Северо-атлантический циклон принесет потепление в Свердловскую область, но ненадолго. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «Заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности -6 °C, сохранятся ночью 24 мая. В субботу 25 мая северо-атлантический циклон принесет облачность, дождь, кратковременное потепление до 18-23 °C. Заморозки ночью 25 мая вероятны в основном на крайнем юге и юго-востоке Свердловской области -0,-3 °C», — спрогнозировали синоптики. Потепление продлится всего один день, потому что в воскресенье, 26 мая, похолодает до 7-12 °C ночью, на севере — до 0,+5 °C. Днем ожидается 10-15°, на севере до 5°. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. На севере осадки возможны с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Северо-атлантический циклон принесет потепление в Свердловскую область, но ненадолго. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «Заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности -6 °C, сохранятся ночью 24 мая. В субботу 25 мая северо-атлантический циклон принесет облачность, дождь, кратковременное потепление до 18-23 °C. Заморозки ночью 25 мая вероятны в основном на крайнем юге и юго-востоке Свердловской области -0,-3 °C», — спрогнозировали синоптики. Потепление продлится всего один день, потому что в воскресенье, 26 мая, похолодает до 7-12 °C ночью, на севере — до 0,+5 °C. Днем ожидается 10-15°, на севере до 5°. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. На севере осадки возможны с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь.