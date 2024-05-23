В Екатеринбурге автобусы и троллейбусы изменят маршруты. Инфографика

23 мая 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Мира с 24 мая по 2 августа изменится схема движения общественного транспорта, об этом сообщили в администрации города. Временная схема движения транспорта — в инфографике URA.RU. Изменят схему движения автобусы №54, №054, №86 и троллейбус №37. «При движении от остановочного пункта „Уралобувь“ объезд будет осуществляться по улицам: Мира — Педагогическая — Гагарина — далее по маршруту», — рассказали в мэрии. Это связано с ремонтом тепловых сетей по улице Мира от дома № 29 «А» до дома № 27. Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Мира с 24 мая по 2 августа изменится схема движения общественного транспорта, об этом сообщили в администрации города. Временная схема движения транспорта — в инфографике URA.RU. Изменят схему движения автобусы №54, №054, №86 и троллейбус №37. «При движении от остановочного пункта „Уралобувь“ объезд будет осуществляться по улицам: Мира — Педагогическая — Гагарина — далее по маршруту», — рассказали в мэрии. Это связано с ремонтом тепловых сетей по улице Мира от дома № 29 «А» до дома № 27. Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется.