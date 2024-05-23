В Екатеринбурге на улице Мира с 24 мая по 2 августа изменится схема движения общественного транспорта, об этом сообщили в администрации города. Временная схема движения транспорта — в инфографике URA.RU.
Изменят схему движения автобусы №54, №054, №86 и троллейбус №37. «При движении от остановочного пункта „Уралобувь“ объезд будет осуществляться по улицам: Мира — Педагогическая — Гагарина — далее по маршруту», — рассказали в мэрии. Это связано с ремонтом тепловых сетей по улице Мира от дома № 29 «А» до дома № 27. Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется.
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