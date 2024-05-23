В Екатеринбурге автобусы и троллейбусы изменят маршруты. Инфографика

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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, общественный транспорт, троллейбусы
Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется Фото:

В Екатеринбурге на улице Мира с 24 мая по 2 августа изменится схема движения общественного транспорта, об этом сообщили в администрации города. Временная схема движения транспорта — в инфографике URA.RU.

Изменят схему движения автобусы №54, №054, №86 и троллейбус №37. «При движении от остановочного пункта „Уралобувь“ объезд будет осуществляться по улицам: Мира — Педагогическая — Гагарина — далее по маршруту», — рассказали в мэрии. Это связано с ремонтом тепловых сетей по улице Мира от дома № 29 «А» до дома № 27. Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется.

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В Екатеринбурге на улице Мира с 24 мая по 2 августа изменится схема движения общественного транспорта, об этом сообщили в администрации города. Временная схема движения транспорта — в инфографике URA.RU. Изменят схему движения автобусы №54, №054, №86 и троллейбус №37. «При движении от остановочного пункта „Уралобувь“ объезд будет осуществляться по улицам: Мира — Педагогическая — Гагарина — далее по маршруту», — рассказали в мэрии. Это связано с ремонтом тепловых сетей по улице Мира от дома № 29 «А» до дома № 27. Остановочный пункт «Мира» на данный период отменяется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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