Чем пермяков удивляют на выставке железных скульптур: фоторепортаж

Новая выставка работает до конца июня
В художественной галерее «Пермский период» до 22 июня работает необычная выставка. Называется она «Разное железное», а все экспонаты выполнены из металла. Их авторами выступили Рустам Исмагилов, Алексей Матвеев, Олег Филимонов и другие художники и скульпторы. Корреспондент URA.RU посетил галерею и запечатлел уникальные работы.
«Глушак обыкновенный» скульптора Рустама Исмагилова
Скульптор Артур Шелепаев представил свою работу «Буцефал»
Основой для этой инсталляции послужили ржавые лопаты
Среди экспонатов есть множество портретов, выполненных из металла
Металлическая скульптура «Похищение Европы»
Выставка является коллективным проектом авторов, работающих в разных жанрах
Это «Маня» и «Тася» авторства Ольги Хромовой
Работы «Вопрос-ответ» и «Селфи» автора Ильи Галиуллина
Скульптура «Разочарованный ангел», выполненная из бронзы
На выставке представлены десятки экспонатов
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