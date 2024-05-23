Чем пермяков удивляют на выставке железных скульптур: фоторепортаж

В Перми открылась экспозиция инсталляций из металла «Разное железное»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая выставка работает до конца июня
Новая выставка работает до конца июня Фото:

В художественной галерее «Пермский период» до 22 июня работает необычная выставка. Называется она «Разное железное», а все экспонаты выполнены из металла. Их авторами выступили Рустам Исмагилов, Алексей Матвеев, Олег Филимонов и другие художники и скульпторы. Корреспондент URA.RU посетил галерею и запечатлел уникальные работы.

«Глушак обыкновенный» скульптора Рустама Исмагилова
«Глушак обыкновенный» скульптора Рустама Исмагилова
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Скульптор Артур Шелепаев представил свою работу «Буцефал»
Скульптор Артур Шелепаев представил свою работу «Буцефал»
Фото:
Основой для этой инсталляции послужили ржавые лопаты
Основой для этой инсталляции послужили ржавые лопаты
Фото:
Среди экспонатов есть множество портретов, выполненных из металла
Среди экспонатов есть множество портретов, выполненных из металла
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Металлическая скульптура «Похищение Европы»
Металлическая скульптура «Похищение Европы»
Фото:
Выставка является коллективным проектом авторов, работающих в разных жанрах
Выставка является коллективным проектом авторов, работающих в разных жанрах
Фото:
Это «Маня» и «Тася» авторства Ольги Хромовой
Это «Маня» и «Тася» авторства Ольги Хромовой
Фото:
Работы «Вопрос-ответ» и «Селфи» автора Ильи Галиуллина
Работы «Вопрос-ответ» и «Селфи» автора Ильи Галиуллина
Фото:
Скульптура «Разочарованный ангел», выполненная из бронзы
Скульптура «Разочарованный ангел», выполненная из бронзы
Фото:
На выставке представлены десятки экспонатов
На выставке представлены десятки экспонатов
Фото:

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В художественной галерее «Пермский период» до 22 июня работает необычная выставка. Называется она «Разное железное», а все экспонаты выполнены из металла. Их авторами выступили Рустам Исмагилов, Алексей Матвеев, Олег Филимонов и другие художники и скульпторы. Корреспондент URA.RU посетил галерею и запечатлел уникальные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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