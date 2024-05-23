Спикер думы Нижневартовска налепил пельменей с детьми из Белгорода

Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов налепил пельменей с детьми из Белгорода, которые прибыли в округ после усиления обстрелов со страны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил сам Сатинов.
«Посмотрел, в каких условиях проживают дети. Рассказали, как они живут, чем занимаются и где уже успели побывать. В ходе общения вместе с детьми наполнили кормушки для белок, а после всей дружной компанией лепили пельмени», — сообщил Сатинов.
Приготовлено было более двух сотен пельменей, — подчеркнул спикер, — все их сварили на совместный ужин. На десерт ребятам достались ягоды, которые привез Сатинов в подарок. «В гости к юным белгородцам приехал не с пустыми руками — привез клубнику. Уверен, что пребывание на нижневартовской земле оставит ребятам с Белгородской области только добрые и теплые воспоминания», — добавил Сатинов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прибыли дети, эвакуированные из Белгородской области. В Югре для юных гостей приготовили культурную и досуговую программу.
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