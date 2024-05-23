Спикер думы Нижневартовска налепил пельменей с детьми из Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Сатинов слепил почти 200 пельменей
Алексей Сатинов слепил почти 200 пельменей Фото:

Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов налепил пельменей с детьми из Белгорода, которые прибыли в округ после усиления обстрелов со страны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил сам Сатинов.

«Посмотрел, в каких условиях проживают дети. Рассказали, как они живут, чем занимаются и где уже успели побывать. В ходе общения вместе с детьми наполнили кормушки для белок, а после всей дружной компанией лепили пельмени», — сообщил Сатинов.

Приготовлено было более двух сотен пельменей, — подчеркнул спикер, — все их сварили на совместный ужин. На десерт ребятам достались ягоды, которые привез Сатинов в подарок. «В гости к юным белгородцам приехал не с пустыми руками — привез клубнику. Уверен, что пребывание на нижневартовской земле оставит ребятам с Белгородской области только добрые и теплые воспоминания», — добавил Сатинов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прибыли дети, эвакуированные из Белгородской области. В Югре для юных гостей приготовили культурную и досуговую программу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов налепил пельменей с детьми из Белгорода, которые прибыли в округ после усиления обстрелов со страны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил сам Сатинов. «Посмотрел, в каких условиях проживают дети. Рассказали, как они живут, чем занимаются и где уже успели побывать. В ходе общения вместе с детьми наполнили кормушки для белок, а после всей дружной компанией лепили пельмени», — сообщил Сатинов. Приготовлено было более двух сотен пельменей, — подчеркнул спикер, — все их сварили на совместный ужин. На десерт ребятам достались ягоды, которые привез Сатинов в подарок. «В гости к юным белгородцам приехал не с пустыми руками — привез клубнику. Уверен, что пребывание на нижневартовской земле оставит ребятам с Белгородской области только добрые и теплые воспоминания», — добавил Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прибыли дети, эвакуированные из Белгородской области. В Югре для юных гостей приготовили культурную и досуговую программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...