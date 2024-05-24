Летом челябинцам предлагают пробежать марафоны в горах и лесах. Афиша

24 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинской области пройдут три горных забега Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Челябинской области пройдут один майский и восемь летних легкоатлетических марафонов, а также несколько велопробегов. Для челябинцев подготовили лесные, горные, городские трейлы разной протяженности. В некоторых из них поучаствовать смогут даже дети. О главных спортивных мероприятиях этого лета — в материале URA.RU. В Челябинской области запланированы горные, городские и лесные забеги Пробег в честь Дня города Троицка В Троицке 25 мая пройдет легкоатлетический марафон от сообщества Forest Five. Для участников подготовили дистанцию протяженностью пять километров. Сборы запланированы в 8:00 на городском стадионе, а сам забег начнется в 9:00. Маршрут пробега в честь Дня города Троицка паблик в соцсети «ВКонтакте» Forest Five Троицк | Бег в лесу Фото: Трейл «Межгород: Челябинск — Город L-Town» Забег состоится 26 мая. Для участников подготовили шесть кольцевых дистанций: три, восемь, пять, 16 и 21 километр, а для детей — 800 метров. Бегунов обеспечат стартовыми наборами, медалями и едой. Болельщиков ждут развлечения, ярмарка, подарки и экскурсия по поселку «Город L-Town» в котором начнется беговой марафон. Старт мероприятия — 8:30. В межгородском забеге запланировано несколько дистанций telegram-канал Курорт Спорт в Городе L-Town Фото: Экстремальный чемпионат «Здоровый как Лось» на горе Большой Иремель В Челябинской области 1 июня пройдет чемпионат «Здоровый как лось». Для участников представлено три вида участия: скандинавская ходьба на дистанции пять километров, забег длинною 23 километра и трейл в Ларкино ущелье. На маршруте также будут организованы пункты питания. Легкоатлетический пробег «Парижский полумарафон» В этом году программа полумарафона двухдневная. с 1 по 2 июня. Старт забега пройдет 2 июня у вышки связи — копии Эйфелевой башни в селе Париж. Восемь дистанций представлено на выбор. Основные: пять, десять и 21,1 километр. Бегунам выдадут стартовые наборы, а для детей подготовят спортивные мероприятия. Также пройдут Парижская неделя моды, автограф сессия с хоккеистами «Металлурга» и показ фильма про «Аркаим». Горный ультрамарафон «Таганай — Тургояк» Ультрамарафон с максимальной протяженностью трассы 63 километра и набором высоты 1900 метров пройдет 9 июня. Старт запланирован от национального парка «Таганай». Помимо самой большой дистанции, предлагают пробежать — 30, десять и один километр (трасса для детей). За время маршрута получится преодолеть три реки: Киалим, Сухокаменку, Куштумгу. Максимальный набор высоты на дистанции 65 километров составит 1900 метров сайт Ультрамарафона Таганай — Тургояк» Фото: Трейловый фестиваль «Zuratkul Fest» Семейный спортивный фестиваль будет проходить 22 июня на территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области. В рамках мероприятия организуют детские забеги, походы, йога, мастер-классы, эко-квест и заплыв на SUP-бордах. Выбрать дистанцию сможет каждый участник: 84, 54, 35, десять, четыре километров. Также в этот список входит заплыв и детские забеги. Самая большая трасса — 84 километра. Она протягивается через хребет Москаль и три вершины: Большой Нургуш, Большой Уван, Большая Сука. Максимальная дистанция забега в Зюраткуле — 84 километра сайт Zuratkul Fest Фото: Марафон «Бег Чистой Воды» в Миассе Вокруг озера Тургояк 30 июня пройдет легкоатлетический марафон. Старт и финиш запланированы у спортивно-оздоровительного центра имени Зои Космодемьянской. Марафонцы могут выбрать для пробежки дистанцию в 42 км, 21 км или пять км. Участниками могут стать люди от 14 до 70 лет. Всем им выдадут стартовые наборы, состоящие из номера, памятной атрибутики и подарков. Городской забег «Самопреодоление» В Челябинске 14 июля состоится беговой полумарафон. Дистанция заявлена одна — 21 километр. Само спортивное мероприятие пройдет на городской лыжной базе. Принять участие можно, зарегистрировавшись день забега или заранее. Также беговые соревнования на 50 и 100 километров под эгидой «Самопределения» пройдут 24 августа. «Метеоритный забег — 2024» в Чебаркуле Третий метеоритный забег, посвященный падению метеорита в озеро Чебаркуль, пройдет 4 августа. Там состоится трейл на дистанции 21 км, проходящий по лесному массиву. Заявлены и трассы спутники на 12, шесть и один километр. Маршрут охватывает озера Большой Кисегач, Большой Сунукуль и Сунукульские скалы. Велопарады и велогонка в Челябинской области В Магнитогорске 26 мая пройдет велопарад. Велосипедисты будут стартовать от арены «Металлург». Маршрут проходит по проспекту Ленина до улицы Калинина и обратно. Путь охватит здание администрации и памятник «Тыл — фронту». Для участников подготовили выступления творческих и спортивных коллективов, конкурсы, подарки и фотозоны. В Копейске 1 июня «Всемирный день велосипедиста» отпразднуют гонкой. В заезде поучаствуют профессиональные велосипедисты и любители, а также дети. Юные участники будут проходить путь на беговелах. Призеры получат медали и дипломы министерства спорта РФ. Церемония награждения пройдет в день заезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области пройдут один майский и восемь летних легкоатлетических марафонов, а также несколько велопробегов. Для челябинцев подготовили лесные, горные, городские трейлы разной протяженности. В некоторых из них поучаствовать смогут даже дети. О главных спортивных мероприятиях этого лета — в материале URA.RU. В Троицке 25 мая пройдет легкоатлетический марафон от сообщества Forest Five. Для участников подготовили дистанцию протяженностью пять километров. Сборы запланированы в 8:00 на городском стадионе, а сам забег начнется в 9:00. Забег состоится 26 мая. Для участников подготовили шесть кольцевых дистанций: три, восемь, пять, 16 и 21 километр, а для детей — 800 метров. Бегунов обеспечат стартовыми наборами, медалями и едой. Болельщиков ждут развлечения, ярмарка, подарки и экскурсия по поселку «Город L-Town» в котором начнется беговой марафон. Старт мероприятия — 8:30. В Челябинской области 1 июня пройдет чемпионат «Здоровый как лось». Для участников представлено три вида участия: скандинавская ходьба на дистанции пять километров, забег длинною 23 километра и трейл в Ларкино ущелье. На маршруте также будут организованы пункты питания. В этом году программа полумарафона двухдневная. с 1 по 2 июня. Старт забега пройдет 2 июня у вышки связи — копии Эйфелевой башни в селе Париж. Восемь дистанций представлено на выбор. Основные: пять, десять и 21,1 километр. Бегунам выдадут стартовые наборы, а для детей подготовят спортивные мероприятия. Также пройдут Парижская неделя моды, автограф сессия с хоккеистами «Металлурга» и показ фильма про «Аркаим». Ультрамарафон с максимальной протяженностью трассы 63 километра и набором высоты 1900 метров пройдет 9 июня. Старт запланирован от национального парка «Таганай». Помимо самой большой дистанции, предлагают пробежать — 30, десять и один километр (трасса для детей). За время маршрута получится преодолеть три реки: Киалим, Сухокаменку, Куштумгу. Семейный спортивный фестиваль будет проходить 22 июня на территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области. В рамках мероприятия организуют детские забеги, походы, йога, мастер-классы, эко-квест и заплыв на SUP-бордах. Выбрать дистанцию сможет каждый участник: 84, 54, 35, десять, четыре километров. Также в этот список входит заплыв и детские забеги. Самая большая трасса — 84 километра. Она протягивается через хребет Москаль и три вершины: Большой Нургуш, Большой Уван, Большая Сука. Вокруг озера Тургояк 30 июня пройдет легкоатлетический марафон. Старт и финиш запланированы у спортивно-оздоровительного центра имени Зои Космодемьянской. Марафонцы могут выбрать для пробежки дистанцию в 42 км, 21 км или пять км. Участниками могут стать люди от 14 до 70 лет. Всем им выдадут стартовые наборы, состоящие из номера, памятной атрибутики и подарков. В Челябинске 14 июля состоится беговой полумарафон. Дистанция заявлена одна — 21 километр. Само спортивное мероприятие пройдет на городской лыжной базе. Принять участие можно, зарегистрировавшись день забега или заранее. Также беговые соревнования на 50 и 100 километров под эгидой «Самопределения» пройдут 24 августа. Третий метеоритный забег, посвященный падению метеорита в озеро Чебаркуль, пройдет 4 августа. Там состоится трейл на дистанции 21 км, проходящий по лесному массиву. Заявлены и трассы спутники на 12, шесть и один километр. Маршрут охватывает озера Большой Кисегач, Большой Сунукуль и Сунукульские скалы. В Магнитогорске 26 мая пройдет велопарад. Велосипедисты будут стартовать от арены «Металлург». Маршрут проходит по проспекту Ленина до улицы Калинина и обратно. Путь охватит здание администрации и памятник «Тыл — фронту». Для участников подготовили выступления творческих и спортивных коллективов, конкурсы, подарки и фотозоны. В Копейске 1 июня «Всемирный день велосипедиста» отпразднуют гонкой. В заезде поучаствуют профессиональные велосипедисты и любители, а также дети. Юные участники будут проходить путь на беговелах. Призеры получат медали и дипломы министерства спорта РФ. Церемония награждения пройдет в день заезда.