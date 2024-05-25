25 мая 2024

В Екатеринбурге 1 июня временно перекроют три улицы из-за «Зеленого марафона»

© Служба новостей «URA.RU»
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1 июня из-за перекрытий дорог изменятся маршруты общественного транспорта (архивное фото)
1 июня из-за перекрытий дорог изменятся маршруты общественного транспорта (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 1 июня пройдет традиционное спортивное мероприятие «Зеленый марафон». Во время подготовки и проведения марафона будут временно перекрыты участки трех улиц. Такая информация появилась на сайте городской администрации. URA.RU напоминает, где будут действовать ограничения.

Движение всех видов транспорта будет ограничено с 00:00 до 15:00 1 июня по проспекту Ленина, от улицы Мира до улицы Гагарина. А также по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской.

С 12:00 до 14:00 проехать и припарковаться нельзя будет по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до улицы Восточной. И по улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Блюхера.

В этот день изменятся и маршруты общественного транспорта. Водителям рекомендуется обратить внимание на временные дорожные знаки и избегать стоянки в запретных зонах, так как автомобили могут быть эвакуированы.

Спортивное мероприятие «Зеленый марафон» состоится в Екатеринбурге в 11-й раз. Цель забега — популяризация легкой атлетики, здорового образа жизни и привлечение горожан к физической активности, сообщили в мэрии.

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В Екатеринбурге 1 июня пройдет традиционное спортивное мероприятие «Зеленый марафон». Во время подготовки и проведения марафона будут временно перекрыты участки трех улиц. Такая информация появилась на сайте городской администрации. URA.RU напоминает, где будут действовать ограничения. Движение всех видов транспорта будет ограничено с 00:00 до 15:00 1 июня по проспекту Ленина, от улицы Мира до улицы Гагарина. А также по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской. С 12:00 до 14:00 проехать и припарковаться нельзя будет по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до улицы Восточной. И по улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Блюхера. В этот день изменятся и маршруты общественного транспорта. Водителям рекомендуется обратить внимание на временные дорожные знаки и избегать стоянки в запретных зонах, так как автомобили могут быть эвакуированы. Спортивное мероприятие «Зеленый марафон» состоится в Екатеринбурге в 11-й раз. Цель забега — популяризация легкой атлетики, здорового образа жизни и привлечение горожан к физической активности, сообщили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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