Shot: в аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет

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Автомобиль помешал движению самолета в аэропорту Пулково, пишет Shot
Автомобиль помешал движению самолета в аэропорту Пулково, пишет Shot Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге автомобиль подрезал самолет. Воздушное судно следовало к месту стоянки.

«Автомобиль подрезал самолет, который следовал на стоянку в петербургском Пулково», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что работник авиакомпании Nordwind выехал на своем транспортном средстве на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково перед самолетом Ан-26, выполнявшим рейс из Костромы в Санкт-Петербург.

Оказавшись в 50 метрах от автомобиля, лайнер остановился. Инцидент привел к тому, что пассажиров срочно эвакуировали из самолета, но пострадавших не было. Выяснилось, что у работника не было разрешения на нахождение и управление транспортным средством на территории аэропорта. Прокуратура обещает провести проверку по данному случаю, передали в telegram-канале. 

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге автомобиль подрезал самолет. Воздушное судно следовало к месту стоянки. «Автомобиль подрезал самолет, который следовал на стоянку в петербургском Пулково», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что работник авиакомпании Nordwind выехал на своем транспортном средстве на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково перед самолетом Ан-26, выполнявшим рейс из Костромы в Санкт-Петербург. Оказавшись в 50 метрах от автомобиля, лайнер остановился. Инцидент привел к тому, что пассажиров срочно эвакуировали из самолета, но пострадавших не было. Выяснилось, что у работника не было разрешения на нахождение и управление транспортным средством на территории аэропорта. Прокуратура обещает провести проверку по данному случаю, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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