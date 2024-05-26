Shot: в аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге автомобиль подрезал самолет. Воздушное судно следовало к месту стоянки.
«Автомобиль подрезал самолет, который следовал на стоянку в петербургском Пулково», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что работник авиакомпании Nordwind выехал на своем транспортном средстве на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково перед самолетом Ан-26, выполнявшим рейс из Костромы в Санкт-Петербург.
Оказавшись в 50 метрах от автомобиля, лайнер остановился. Инцидент привел к тому, что пассажиров срочно эвакуировали из самолета, но пострадавших не было. Выяснилось, что у работника не было разрешения на нахождение и управление транспортным средством на территории аэропорта. Прокуратура обещает провести проверку по данному случаю, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.