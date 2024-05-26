26 мая 2024
25 мая 2024

Безработный сургутянин принес документы на участие в выборах мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Яцкевич стал первым зарегистрировавшимся кандидатом
Олег Яцкевич стал первым зарегистрировавшимся кандидатом Фото:

Но пост главы Сургута заявился безработный кандидат Олег Яцкевич. Об этом URA.RU сообщили в думе города.

«Яцкевич был первым кандидатом. Он пришел утром и подал заявление на участие в конкурсе. Мужчине 54 года, и он не работает», — сообщили в думе.

Яцкевич уже не первый раз участвует в выборах главы Сургута. Он заявлялся на конкурс в 2010 и в 2016. Документы на участие в конкурсе принимаются до 21 июня. Для уточнения информации Яцкевичу был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута утвердила сроки выборов мэра. Конкурс должен состояться 1 июля.

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Но пост главы Сургута заявился безработный кандидат Олег Яцкевич. Об этом URA.RU сообщили в думе города. «Яцкевич был первым кандидатом. Он пришел утром и подал заявление на участие в конкурсе. Мужчине 54 года, и он не работает», — сообщили в думе. Яцкевич уже не первый раз участвует в выборах главы Сургута. Он заявлялся на конкурс в 2010 и в 2016. Документы на участие в конкурсе принимаются до 21 июня. Для уточнения информации Яцкевичу был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута утвердила сроки выборов мэра. Конкурс должен состояться 1 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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