Безработный сургутянин принес документы на участие в выборах мэра

Но пост главы Сургута заявился безработный кандидат Олег Яцкевич. Об этом URA.RU сообщили в думе города.
«Яцкевич был первым кандидатом. Он пришел утром и подал заявление на участие в конкурсе. Мужчине 54 года, и он не работает», — сообщили в думе.
Яцкевич уже не первый раз участвует в выборах главы Сургута. Он заявлялся на конкурс в 2010 и в 2016. Документы на участие в конкурсе принимаются до 21 июня. Для уточнения информации Яцкевичу был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута утвердила сроки выборов мэра. Конкурс должен состояться 1 июля.
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