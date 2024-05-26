26 мая 2024

Челябинцы стали реже увольняться по собственному желанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудоустройство. Челябинск, трудовая книжка, работа, работодатель, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор
Еще полгода назад 73% челябинцев уходили с работы по собственному желанию Фото:

Жители Челябинской области стали реже увольняться по собственному желанию. В конце 2023 года это было причиной для увольнения в 73% случаев, в начале 2024 года — в 70%, — сообщили на сайте hh.ru.

«В I квартале 2024 года 70% респондентов (в IV квартале 2023 года — 73%) из Челябинской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.). 7% — из-за реорганизации компании, 6% — по сокращению штата, 2% — из-за нарушения трудовой дисциплины и столько же — из-за невыполнения плана», — уточнили в пресс-службе платформу рекрутинга. Еще 13% респондентов отметили в качестве увольнения другие причины.

По всему Уральскому федеральному округу увольнение по собственному желанию стало главной причиной ухода сотрудников в 72% случаев, в России — 66%. Чаще всего так уходили молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (77%), самые молодые работники до 18 лет (75%) и те, кому 25-34 года (73%). Специалисты более старшего возраста, 45-54 лет, чаще увольнялись по сокращению штата (12%), а по реорганизации — работники в возрасте от 55 лет и старше (18%).

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Жители Челябинской области стали реже увольняться по собственному желанию. В конце 2023 года это было причиной для увольнения в 73% случаев, в начале 2024 года — в 70%, — сообщили на сайте hh.ru. «В I квартале 2024 года 70% респондентов (в IV квартале 2023 года — 73%) из Челябинской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.). 7% — из-за реорганизации компании, 6% — по сокращению штата, 2% — из-за нарушения трудовой дисциплины и столько же — из-за невыполнения плана», — уточнили в пресс-службе платформу рекрутинга. Еще 13% респондентов отметили в качестве увольнения другие причины. По всему Уральскому федеральному округу увольнение по собственному желанию стало главной причиной ухода сотрудников в 72% случаев, в России — 66%. Чаще всего так уходили молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (77%), самые молодые работники до 18 лет (75%) и те, кому 25-34 года (73%). Специалисты более старшего возраста, 45-54 лет, чаще увольнялись по сокращению штата (12%), а по реорганизации — работники в возрасте от 55 лет и старше (18%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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