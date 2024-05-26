Челябинцы стали реже увольняться по собственному желанию

27 мая 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Еще полгода назад 73% челябинцев уходили с работы по собственному желанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области стали реже увольняться по собственному желанию. В конце 2023 года это было причиной для увольнения в 73% случаев, в начале 2024 года — в 70%, — сообщили на сайте hh.ru. «В I квартале 2024 года 70% респондентов (в IV квартале 2023 года — 73%) из Челябинской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.). 7% — из-за реорганизации компании, 6% — по сокращению штата, 2% — из-за нарушения трудовой дисциплины и столько же — из-за невыполнения плана», — уточнили в пресс-службе платформу рекрутинга. Еще 13% респондентов отметили в качестве увольнения другие причины. По всему Уральскому федеральному округу увольнение по собственному желанию стало главной причиной ухода сотрудников в 72% случаев, в России — 66%. Чаще всего так уходили молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (77%), самые молодые работники до 18 лет (75%) и те, кому 25-34 года (73%). Специалисты более старшего возраста, 45-54 лет, чаще увольнялись по сокращению штата (12%), а по реорганизации — работники в возрасте от 55 лет и старше (18%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области стали реже увольняться по собственному желанию. В конце 2023 года это было причиной для увольнения в 73% случаев, в начале 2024 года — в 70%, — сообщили на сайте hh.ru. «В I квартале 2024 года 70% респондентов (в IV квартале 2023 года — 73%) из Челябинской области увольнялись по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и пр.). 7% — из-за реорганизации компании, 6% — по сокращению штата, 2% — из-за нарушения трудовой дисциплины и столько же — из-за невыполнения плана», — уточнили в пресс-службе платформу рекрутинга. Еще 13% респондентов отметили в качестве увольнения другие причины. По всему Уральскому федеральному округу увольнение по собственному желанию стало главной причиной ухода сотрудников в 72% случаев, в России — 66%. Чаще всего так уходили молодые сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (77%), самые молодые работники до 18 лет (75%) и те, кому 25-34 года (73%). Специалисты более старшего возраста, 45-54 лет, чаще увольнялись по сокращению штата (12%), а по реорганизации — работники в возрасте от 55 лет и старше (18%).