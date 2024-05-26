26 мая 2024

Челябинский самокатчик заплатит 300 тысяч рублей покалеченной им пенсионерке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара, лето, май. Челябинск, май, кировка, самокат
Женщину сбил 16-летний самокатчик Фото:

В Челябинске 16-летний самокатчик заплатит компенсацию в размере более 300 тысяч рублей за травмы 85-летней пенсионерки, полученные после его наезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 85-летней пенсионерки о взыскании причиненного вреда в результате наезда несовершеннолетнего самокатчика. С учетом мнения прокурора суд взыскал в пользу пострадавшей с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества — с его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 25 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что происшествие случилось 12 сентября 2023 году на улице Молодогвардейцев. Молодой человек врезался в пенсионерку, женщина от удара упала и получила закрытый перелом черепа, ушиб головного мозга, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

Ранее URA.RU сообщало о том, что каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков. Только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 16-летний самокатчик заплатит компенсацию в размере более 300 тысяч рублей за травмы 85-летней пенсионерки, полученные после его наезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 85-летней пенсионерки о взыскании причиненного вреда в результате наезда несовершеннолетнего самокатчика. С учетом мнения прокурора суд взыскал в пользу пострадавшей с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества — с его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 25 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что происшествие случилось 12 сентября 2023 году на улице Молодогвардейцев. Молодой человек врезался в пенсионерку, женщина от удара упала и получила закрытый перелом черепа, ушиб головного мозга, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало о том, что каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков. Только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...