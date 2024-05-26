Челябинский самокатчик заплатит 300 тысяч рублей покалеченной им пенсионерке

27 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Женщину сбил 16-летний самокатчик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 16-летний самокатчик заплатит компенсацию в размере более 300 тысяч рублей за травмы 85-летней пенсионерки, полученные после его наезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 85-летней пенсионерки о взыскании причиненного вреда в результате наезда несовершеннолетнего самокатчика. С учетом мнения прокурора суд взыскал в пользу пострадавшей с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества — с его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 25 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что происшествие случилось 12 сентября 2023 году на улице Молодогвардейцев. Молодой человек врезался в пенсионерку, женщина от удара упала и получила закрытый перелом черепа, ушиб головного мозга, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало о том, что каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков. Только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 16-летний самокатчик заплатит компенсацию в размере более 300 тысяч рублей за травмы 85-летней пенсионерки, полученные после его наезда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 85-летней пенсионерки о взыскании причиненного вреда в результате наезда несовершеннолетнего самокатчика. С учетом мнения прокурора суд взыскал в пользу пострадавшей с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества — с его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 25 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что происшествие случилось 12 сентября 2023 году на улице Молодогвардейцев. Молодой человек врезался в пенсионерку, женщина от удара упала и получила закрытый перелом черепа, ушиб головного мозга, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало о том, что каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков. Только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах.