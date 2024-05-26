26 мая 2024
25 мая 2024

Треть челябинцев ненавидят самокатчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, самокат
Лишь каждый четвертый челябинцев высказался за самокаты на улицах Фото:

Каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков, только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито», жители Челябинска гораздо больше рады видеть велосипедистов.

«Электросамокаты рады видеть в городе 25% респондентов и 41% имеют нейтральное отношение. А вот порядка 34% скорее негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе», — сообщили в пресс-службе компании.

В свою очередь у велосипедистов поклонников в разы больше: 71% участников опроса хорошо к ним относятся, еще 24% — нейтрально. Около 39% опрошенных рады развитию велодвижений и инфраструктуры, а негатив проявили всего порядка 4%.

По данным опроса, 45% челябинцев выбирают самокаты и велосипеды в качестве летнего вида транспорта из-за пользы для здоровья. 31% отметили положительное влияние на экологию, порядка 23% заявили, что им нравятся такие прогулки, которые в том числе помогают быстрее добраться до работы или учебы. Каждый третий отмечает экономию денег на проезд.

Ранее стало известно, что половина челябинцев с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю.

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Каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков, только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито», жители Челябинска гораздо больше рады видеть велосипедистов. «Электросамокаты рады видеть в городе 25% респондентов и 41% имеют нейтральное отношение. А вот порядка 34% скорее негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе», — сообщили в пресс-службе компании. В свою очередь у велосипедистов поклонников в разы больше: 71% участников опроса хорошо к ним относятся, еще 24% — нейтрально. Около 39% опрошенных рады развитию велодвижений и инфраструктуры, а негатив проявили всего порядка 4%. По данным опроса, 45% челябинцев выбирают самокаты и велосипеды в качестве летнего вида транспорта из-за пользы для здоровья. 31% отметили положительное влияние на экологию, порядка 23% заявили, что им нравятся такие прогулки, которые в том числе помогают быстрее добраться до работы или учебы. Каждый третий отмечает экономию денег на проезд. Ранее стало известно, что половина челябинцев с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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