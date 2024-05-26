Треть челябинцев ненавидят самокатчиков

27 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Лишь каждый четвертый челябинцев высказался за самокаты на улицах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков, только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито», жители Челябинска гораздо больше рады видеть велосипедистов. «Электросамокаты рады видеть в городе 25% респондентов и 41% имеют нейтральное отношение. А вот порядка 34% скорее негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе», — сообщили в пресс-службе компании. В свою очередь у велосипедистов поклонников в разы больше: 71% участников опроса хорошо к ним относятся, еще 24% — нейтрально. Около 39% опрошенных рады развитию велодвижений и инфраструктуры, а негатив проявили всего порядка 4%. По данным опроса, 45% челябинцев выбирают самокаты и велосипеды в качестве летнего вида транспорта из-за пользы для здоровья. 31% отметили положительное влияние на экологию, порядка 23% заявили, что им нравятся такие прогулки, которые в том числе помогают быстрее добраться до работы или учебы. Каждый третий отмечает экономию денег на проезд. Ранее стало известно, что половина челябинцев с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый третий челябинец ненавидит самокатчиков, только 25% опрошенных высказались «за» электросамокаты на улицах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито», жители Челябинска гораздо больше рады видеть велосипедистов. «Электросамокаты рады видеть в городе 25% респондентов и 41% имеют нейтральное отношение. А вот порядка 34% скорее негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе», — сообщили в пресс-службе компании. В свою очередь у велосипедистов поклонников в разы больше: 71% участников опроса хорошо к ним относятся, еще 24% — нейтрально. Около 39% опрошенных рады развитию велодвижений и инфраструктуры, а негатив проявили всего порядка 4%. По данным опроса, 45% челябинцев выбирают самокаты и велосипеды в качестве летнего вида транспорта из-за пользы для здоровья. 31% отметили положительное влияние на экологию, порядка 23% заявили, что им нравятся такие прогулки, которые в том числе помогают быстрее добраться до работы или учебы. Каждый третий отмечает экономию денег на проезд. Ранее стало известно, что половина челябинцев с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю.