Столтенберг: летом НАТО создаст постоянную структуру для поставок оружия Киеву

27 мая 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что только постоянное финансирование Украины сможет решить ее проблемы на поле боя Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО намерена наладить постоянные поставки оружия на Украину путем создания специальной структуры. Она появится летом на саммите в Вашингтоне. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. «Военные поставки должны снова пойти на Украину непрерывным потоком. Прошлые задержки и невыполнения обещаний по поставкам имели серьезные последствия. Сильная институционализированная структура для поставок оружия будет создана на саммите в Вашингтоне в июле», — заявил Йенс Столтенберг, его слова приводит сайт НАТО . Он отметил, что объявления о краткосрочной военной помощи больше не работают. Поэтому Столтенберг призвал наладить постоянную поддержку Киева. Бюджет пока не согласован. При этом ранее Столтенберг предложил создать специальный фонд на 100 миллиардов долларов. Однако министры стран НАТО не поняли, чем именно обусловлена эта сумма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО намерена наладить постоянные поставки оружия на Украину путем создания специальной структуры. Она появится летом на саммите в Вашингтоне. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. «Военные поставки должны снова пойти на Украину непрерывным потоком. Прошлые задержки и невыполнения обещаний по поставкам имели серьезные последствия. Сильная институционализированная структура для поставок оружия будет создана на саммите в Вашингтоне в июле», — заявил Йенс Столтенберг, его слова приводит сайт НАТО. Он отметил, что объявления о краткосрочной военной помощи больше не работают. Поэтому Столтенберг призвал наладить постоянную поддержку Киева. Бюджет пока не согласован. При этом ранее Столтенберг предложил создать специальный фонд на 100 миллиардов долларов. Однако министры стран НАТО не поняли, чем именно обусловлена эта сумма.