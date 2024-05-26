Свердловские охотники застрелили огромную рысь, похожую на волка

27 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Камышловский зверь сильно отличался от своих сородичей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области охотники подстрелили гигантскую рысь с длинным хвостом и без кисточек на ушах, чьи следы напоминали волчьи. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин подтвердил URA.RU, что зверь имеет несколько удивительных аномалий. «Это, несомненно, обыкновенная рысь, очень крупный самец приблизительно шести-семи лет. Зверь с явными аномалиями, вид совершенно нетипичный для рыси. Возможно, он был чем-то болен. Тем не менее, зверь не истощен, есть прослойка подкожного жира», — сказал ученый и признался, что никогда не видел такого экземпляра. Рысь была добыта охотниками в Камышловском районе еще зимой, но известно об этом стало только недавно. Ее весь 35 килограммов при том, что средний вес самцов обычной рыси 18-25 кг. У нее нет характерных кисточек на ушах, хвост длиннее обычного, а череп более вытянут по сравнению с сородичами. Шерсть зверя слишком жесткая, что тоже нетипично для кошачьих. «Она двигалась не так, как обычные рыси, ее бег был характерен скорее для волков, чем для представителей семейства кошачьих. Охотник сначала принял ее следы за волчьи и пошел по ним. А когда увидел, какого странного зверя подстрелил, отправил трофей ученым», — добавили в институте УрО РАН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области охотники подстрелили гигантскую рысь с длинным хвостом и без кисточек на ушах, чьи следы напоминали волчьи. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин подтвердил URA.RU, что зверь имеет несколько удивительных аномалий. «Это, несомненно, обыкновенная рысь, очень крупный самец приблизительно шести-семи лет. Зверь с явными аномалиями, вид совершенно нетипичный для рыси. Возможно, он был чем-то болен. Тем не менее, зверь не истощен, есть прослойка подкожного жира», — сказал ученый и признался, что никогда не видел такого экземпляра. Рысь была добыта охотниками в Камышловском районе еще зимой, но известно об этом стало только недавно. Ее весь 35 килограммов при том, что средний вес самцов обычной рыси 18-25 кг. У нее нет характерных кисточек на ушах, хвост длиннее обычного, а череп более вытянут по сравнению с сородичами. Шерсть зверя слишком жесткая, что тоже нетипично для кошачьих. «Она двигалась не так, как обычные рыси, ее бег был характерен скорее для волков, чем для представителей семейства кошачьих. Охотник сначала принял ее следы за волчьи и пошел по ним. А когда увидел, какого странного зверя подстрелил, отправил трофей ученым», — добавили в институте УрО РАН.